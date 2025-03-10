WoW : Stix Jettetout est enfin tombé en mythique

Le quatrième boss de la Libération de Terremine de WoW, Stix Jettetout, ne s'est pas laissé faire : plus de 100 tentatives ont été requises pour le battre.
Cela fait à présent presque une semaine que le raid de la Libération de Terremine a ouvert ses portes sur les serveurs de WoW
The War Within, mais la progression en mythique prend du temps. En effet, seuls 4 boss ont été vaincus à l'approche de la réinitialisation hebdomadaire, et Stix Jettetout a particulièrement posé problème aux meilleures guildes du monde.
Stix Jettetout a été vaincu après plus de 114 essais
Incontestablement, la Libération de Terremine
est une instance compliquée sur WoW The War Within
. Même si Vexie et les Écrouabouilles, le premier boss, n'a pas résisté longtemps à la guilde "Melee Mechanics", les choses se sont rapidement corsées avec le Chaudron du carnage, qui n'a été vaincu qu'en premier par "Bound" le 7 mars. Or, l'adversaire qui jusqu'à présent crée le plus de soucis aux joueurs n'est autre que le quatrième, Stix Jettetout
.Après 114 tentatives, la guilde américaine "Liquid" a réussi à venir à bout de cet adversaire, suivi de près par les européens de "Écho".
Ces deux équipes sont les seuls à être parvenus à battre Stix Jettetout à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Le fait que si peu de guildes ont pu faire tomber Stix Jettetout n'est en réalité par surprenant. Le combat est particulièrement complexe, en raison des mécaniques s'exécutant de manière simultanée, ainsi que les exigences en termes de DPS et de heal. L'équipement disponible pour l'instant présente d'ailleurs un niveau assez bas, rendant l'exercice vraiment difficile. Pour parvenir à cet exploit, "Liquid" a eu recours à deux tanks, 3 healers, 5 DPS en mêlée et 10 à distance.
Il est rare que de telles difficultés soient rencontrées aussi tôt dans un raid, d'autant qu'il reste encore 4 boss à éliminer pour remporter la progression en mythique de la Libération de Terremine
. Le chemin risque donc d'être long pour obtenir ce résultat, et nous nous demandons à présent combien de jours seront nécessaires pour abattre Gallywix, le boss final du raid. Il est possible qu'une ou deux semaines supplémentaires soient indispensables pour y arriver, mais pour en avoir le cœur net, il faudra malheureusement patienter un peu plus.
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