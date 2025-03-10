WoW : Stix Jettetout est enfin tombé en mythique



le 10 mars 2025 à 14h02 Publié par Amandine Paccou le 10 mars 2025 à 14h02

Le quatrième boss de la Libération de Terremine de WoW, Stix Jettetout, ne s'est pas laissé faire : plus de 100 tentatives ont été requises pour le battre.