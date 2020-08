Wow: Shadowlands : Des accès à la bêta peuvent être obtenus via certains streamers

Comment gagner un accès à la bêta de Shadowlands via Twitch ou Twitter ?

La prochaine extension de World of Warcraft, Shadowlands , est toujours prévue pour sortir d'ici la fin de l'année. Toutefois, pour que ce lancement se fasse dans les meilleures conditions, avec le moins de problèmes, les joueurs peuvent depuis quelques semaines tester cette extension qui est actuellement en phase de bêta. Malheureusement, tout le monde ne peut pas y avoir accès, et rares sont les chanceux à en posséder un.Pour permettre à plus de personnes de découvrir en avant-première Shadowlands, Blizzard s'est associé avec certains créateurs de contenu, pour faire gagner des accès à la bêta, via leurs réseaux sociaux et leur chaîne Twitch.Que ce soit sur Twitter ou Twitch, les accès se récupéreront via des concours. Soit grâce à un retweet ou, par exemple, en répondant correctement à plusieurs questions sur l'univers de. Les gagnants, qui seront mis au courant par le créateur de contenu en question,, ni plus ni mois. À aucun moment le mot de passe ne sera demandé, ne le communiquez pas. Qui plus est, aucune clé ne peut être gagnée, faites donc attention aux concours frauduleux.Chaque créateur de contenu est libre de la façon dont il souhaite organiser les concours, chacun ayant un nombre d'accès limité à faire gagner allant de quelques-uns à plusieurs dizaines.En France, vous pourrez notamment retrouver BigBadHater Zoltan , ou encore Tonton du côté français. Leyste Syrenia ou WowChakra participent également à l'événement.