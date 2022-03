WoW révélera sa prochaine extension en avril, la version mobile de Warcraft en mai

Nouvelle extension révélée en avril pour WoW

Un jeu mobile présenté en mai

Hormis World of Warcraft et Hearthstone, nous nous apprêtons à vous proposer le premier jeu issu de l’univers de Warcraft conçu pour les appareils mobiles. Nous en reparlerons en détail au mois de mai.

The next expansion is on the horizon.



Join us. April 19.



https://t.co/u5mEMf2WYj pic.twitter.com/dOIyAFBjcM — World of Warcraft (@Warcraft) March 7, 2022

Les amoureux de World of Warcraft peuvent, d'ores et déjà, cocher d'une croix blanche la date du 19 avril sur leur calendrier.. Nous pouvons tout de même lire sur le site officiel que les développeurs ont « hâte de révéler le fruit de notre travail et le prochain cap à suivre en Azeroth ». Cette annonce aura lieu pour le quinzième anniversaire du jeu, près d'un an et demi après la sortie de Shadowlands, en novembre 2020.Le mois suivant, les festivités seront tout aussi belles,. Là encore, nous avons peu de détails. Notez que depuis plusieurs mois, les développeurs mentionnent un projet mobile, qui devrait donc être celui-ci.Avant ces deux présentations, qui seront, très certainement, attendues par la communauté, notamment la première, sachez que les joueurs d'Hearthstone pourront découvrir la nouvelle extension, dès le 15 mars.Ces deux prochains mois s'annoncent donc excitants pour les amateurs de l'univers de Warcraft.