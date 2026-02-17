WoW : Quelles récompenses récupérer avec le Festival lunaire 2026 ?

Retrouvez les nouveautés de l'événement du Festival lunaire de WoW avec l'édition 2026 dans cet article.
Du 16 février au 2 mars 2026, l'événement saisonnier du Festival lunaire fait son retour sur les serveurs de WoW
. En honorant les Anciens d'Azeroth, de Khaz Algar, des Îles aux dragons ou encore de l'extension Cataclysm, les joueurs peuvent récupérer des Pièce des ancêtres
et les échanger contre divers cosmétiques auprès des vendeurs associés aux festivités. Découvrez les nouvelles offres de l'édition 2026 du Festival lunaire
ci-dessous.
Récompenses du Festival lunaire 2026 de WoW
En 2026, collecter des Pièces des ancêtres durant le Festival lunaire sur WoW
vous permettra de récupérer des pièces que vous avez peut-être déjà aperçues au Comptoir, auprès de Valadar Starsong
à Reflet-de-Lune, accessible rapidement via l'Invitation à la fête lunaire
:
- Ensemble : habit de la fête lunaire pourpre orné → 75 Pièces des ancêtres
- Sac ensoleillé d'explosifs lunaires → 25 Pièces des ancêtres
- Lanterne lunaire pourpre → 25 Pièces des ancêtres
- Lame lunaire en obsidienne → 25 Pièces des ancêtres
- Arme d'hast lunaire en acier → 25 Pièces des ancêtres
- Tartefeu lunaire pourpre → 25 Pièces des ancêtres
Au total, vous aurez besoin de 200 Pièces des ancêtres pour obtenir toutes ces transmogrifications, mais cette monnaie n'est pas liée au bataillon, et il n'est possible de n'en récupérer qu'une centaine par personnage. Vous serez ainsi contraint de faire appel à un personnage secondaire pour y parvenir, et d'accepter de passer un certain temps à arpenter les continents en quête des Anciens. Notez que le marchand de l'événement vous vendra aussi les récompenses des années précédentes, en particulier la monture Lanceur lunaire
pour 75 Pièces.
N'oubliez pas non plus de valider les hauts-faits en lien avec le Festival lunaire si vous aspirez à compléter Voyages au bout du monde
et ajouter la monture Rênes de proto-drake pourpre
à votre collection. L'événement se terminera juste avant la sortie de WoW Midnight
, l'occasion de s'occuper en attendant de redécouvrir Silvermoon City
et les zones du Nord des Royaumes de l'Est.
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