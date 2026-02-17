WoW : Quelles récompenses récupérer avec le Festival lunaire 2026 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 février 2026 à 11h57
Retrouvez les nouveautés de l'événement du Festival lunaire de WoW avec l'édition 2026 dans cet article.
WoW : Quelles récompenses récupérer avec le Festival lunaire 2026 ?
Du 16 février au 2 mars 2026, l'événement saisonnier du Festival lunaire fait son retour sur les serveurs de WoW. En honorant les Anciens d'Azeroth, de Khaz Algar, des Îles aux dragons ou encore de l'extension Cataclysm, les joueurs peuvent récupérer des Pièce des ancêtres et les échanger contre divers cosmétiques auprès des vendeurs associés aux festivités. Découvrez les nouvelles offres de l'édition 2026 du Festival lunaire ci-dessous.

Récompenses du Festival lunaire 2026 de WoW

En 2026, collecter des Pièces des ancêtres durant le Festival lunaire sur WoW vous permettra de récupérer des pièces que vous avez peut-être déjà aperçues au Comptoir, auprès de Valadar Starsong à Reflet-de-Lune, accessible rapidement via l'Invitation à la fête lunaire :
  • Ensemble : habit de la fête lunaire pourpre orné → 75 Pièces des ancêtres
  • Sac ensoleillé d'explosifs lunaires → 25 Pièces des ancêtres
  • Lanterne lunaire pourpre → 25 Pièces des ancêtres
  • Lame lunaire en obsidienne → 25 Pièces des ancêtres
  • Arme d'hast lunaire en acier → 25 Pièces des ancêtres
  • Tartefeu lunaire pourpre → 25 Pièces des ancêtres
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Au total, vous aurez besoin de 200 Pièces des ancêtres pour obtenir toutes ces transmogrifications, mais cette monnaie n'est pas liée au bataillon, et il n'est possible de n'en récupérer qu'une centaine par personnage. Vous serez ainsi contraint de faire appel à un personnage secondaire pour y parvenir, et d'accepter de passer un certain temps à arpenter les continents en quête des Anciens. Notez que le marchand de l'événement vous vendra aussi les récompenses des années précédentes, en particulier la monture Lanceur lunaire pour 75 Pièces.

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N'oubliez pas non plus de valider les hauts-faits en lien avec le Festival lunaire si vous aspirez à compléter Voyages au bout du monde et ajouter la monture Rênes de proto-drake pourpre à votre collection. L'événement se terminera juste avant la sortie de WoW Midnight, l'occasion de s'occuper en attendant de redécouvrir Silvermoon City et les zones du Nord des Royaumes de l'Est.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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