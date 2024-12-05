WoW : Quelle est la date de sortie de Plunderstorm (2ème édition) ?

La Battle Royale de WoW, Plunderstorm, va faire son grand retour en 2025. Retrouvez toutes les informations relatives à sa date de sortie dans cet article.
Pour le plus grand plaisir des amateurs de Battle Royale, Plunderstorm sera de nouveau disponible sur WoW
en début d'année 2025. Préparez-vous donc à disposer de compétences et objets propres à ce mode de jeu pour sortir victorieux de la bataille dans les Hautes-terres d'Arathi, et retrouvez les détails concernant la date de sortie de la seconde édition de Plunderstorm
ci-dessous.
Quand sortira la deuxième édition de Plunderstorm sur WoW The War Within ?
En annonçant la date de sortie de l'île aux Sirènes sur WoW The War Within
, Blizzard a en même temps indiqué quand les joueurs pourront bénéficier de la Battle Royale qui avait suscité un grand enthousiasme au printemps 2024. La date de sortie de Plunderstorm (seconde édition) a été fixée au mercredi 15 janvier 2025 en France
, ce qui vous permettra de commencer l'année en beauté.
Avec cette seconde édition de Plunderstorm
, vous aurez l'opportunité de débloquer, en plus des butins de la première parution, de nouvelles récompenses :
- 2 montures : Crocilisque nocturne de seigneur du pillage et Hooktalon
- 2 mascottes : Sparklesnap et Parley
- Une multitude de nouvelles transmogrifications
Par ailleurs, vous pourrez cette fois vous exercer grâce à l'ajout d'un mode entraînement
, ce qui vous permettra de vous familiariser avec des sorts et des consommables propres à la Battle Royale. Même si vous avez déjà joué à Plunderstorm en 2024, vous aurez tout intérêt à faire un détour par l'entraînement afin de prendre connaissance des nouveaux sorts
, et des modifications apportées aux anciens.
Pour le moment, nous ne savons pas combien de temps précisément Plunderstorm
sera accessible, mais si l'on se réfère à la durée de la première édition, nous pourrions estimer que la Battle Royale fermera ses portes environ 6 semaines plus tard, soit vers la fin du mois de février.
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