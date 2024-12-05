WoW : Quelle est la date de sortie de Plunderstorm (2ème édition) ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 décembre 2024 à 12h11
La Battle Royale de WoW, Plunderstorm, va faire son grand retour en 2025. Retrouvez toutes les informations relatives à sa date de sortie dans cet article.
WoW : Quelle est la date de sortie de Plunderstorm (2ème édition) ?
Pour le plus grand plaisir des amateurs de Battle Royale, Plunderstorm sera de nouveau disponible sur WoW en début d'année 2025. Préparez-vous donc à disposer de compétences et objets propres à ce mode de jeu pour sortir victorieux de la bataille dans les Hautes-terres d'Arathi, et retrouvez les détails concernant la date de sortie de la seconde édition de Plunderstorm ci-dessous.

Quand sortira la deuxième édition de Plunderstorm sur WoW The War Within ?

En annonçant la date de sortie de l'île aux Sirènes sur WoW The War Within, Blizzard a en même temps indiqué quand les joueurs pourront bénéficier de la Battle Royale qui avait suscité un grand enthousiasme au printemps 2024. La date de sortie de Plunderstorm (seconde édition) a été fixée au mercredi 15 janvier 2025 en France, ce qui vous permettra de commencer l'année en beauté.


Avec cette seconde édition de Plunderstorm, vous aurez l'opportunité de débloquer, en plus des butins de la première parution, de nouvelles récompenses :
  • 2 montures : Crocilisque nocturne de seigneur du pillage et Hooktalon 
  • 2 mascottes : Sparklesnap et Parley
  • Une multitude de nouvelles transmogrifications
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Par ailleurs, vous pourrez cette fois vous exercer grâce à l'ajout d'un mode entraînement, ce qui vous permettra de vous familiariser avec des sorts et des consommables propres à la Battle Royale. Même si vous avez déjà joué à Plunderstorm en 2024, vous aurez tout intérêt à faire un détour par l'entraînement afin de prendre connaissance des nouveaux sorts, et des modifications apportées aux anciens. 

Miniature vidéo

Pour le moment, nous ne savons pas combien de temps précisément Plunderstorm sera accessible, mais si l'on se réfère à la durée de la première édition, nous pourrions estimer que la Battle Royale fermera ses portes environ 6 semaines plus tard, soit vers la fin du mois de février.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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