WoW : Quelle est la date de sortie de Plunderstorm (2ème édition) ?



le 05 décembre 2024 à 12h11 Publié par Amandine Paccou le 05 décembre 2024 à 12h11

La Battle Royale de WoW, Plunderstorm, va faire son grand retour en 2025. Retrouvez toutes les informations relatives à sa date de sortie dans cet article.