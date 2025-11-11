WoW : Quelle est la date de sortie de la dernière mise à jour de The War Within, la 11.2.7 ?



le 11 novembre 2025 à 15h09 Publié par Amandine Paccou le 11 novembre 2025 à 15h09

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour 11.2.7 de WoW The War Within dans cet article.