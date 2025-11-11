WoW : Quelle est la date de sortie de la dernière mise à jour de The War Within, la 11.2.7 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour 11.2.7 de WoW The War Within dans cet article.
WoW
The War Within va bientôt laisser place à la prochaine extension, Midnight, mais avant cela, la mise à jour 11.2.7 sera déployée, et amènera notamment l'accès anticipé au système de logis. Afin de vous aider à bien vous organiser en prévision de cela, nous vous indiquons ici la date de sortie du patch 11.2.7 de WoW
.
Quand va sortir la mise à jour 11.2.7 de The War Within ?
Si vous êtes impatient de découvrir la dernière mise à jour de l'extension The War Within, vous n'avez plus longtemps à attendre. En effet, la date de sortie du patch 11.2.7 de WoW a été fixée au mercredi 3 décembre 2025 en France.
Dès qu'elle sera déployée, vous pourrez continuer la campagne de l'extension, qui introduira la narration de Midnight. Vereesa Coursevent est accablée de visions menaçants annonçant la chute de Quel'Thalas, ce qui présage les événements à venir sur le second titre de la saga de l'Âme-Monde.
En plus de cela, vous bénéficierez de l'accès anticipé au système de logis (Housing)
, et commencer ainsi à aménager votre intérieur une fois que vous aurez acheté une maison dans un quartier. Notez cependant qu'il ne sera possible d'acquérir un foyer qu'en ayant déjà acheté Midnight. Dans le cas contraire, il faudra vous contenter de collectionner des objets de décoration en attendant la sortie de la prochaine extension.
La mise à jour 11.2.7 marquera aussi le retour de la Guilde des Bastonneurs à partir du 10 décembre
, qui avait fait sa première apparition sur Mists of Pandaria. Toutefois, elle n'arrivera que quelques jours après le déploiement du patch. Le chroniqueur Cho vous fera également découvrir les origines des Elfes de Sang et des Elfes du Vide, et il sera possible de retourner sur l'île Vagabonde pour aider à l'organisation du festival des esprits. Cela vous permettra de récupérer une nouvelle armure ancestrale des Pandarens. Rendez-vous donc dès le 3 décembre prochain pour savourer l'ultime chapitre de WoW
The War Within.
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