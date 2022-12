WoW : Quel est le niveau maximum ?

Quel est le niveau maximum dans WoW ?

Le très populaire MMORPG, disponible depuis 2004, possède l'une des communautés les plus importantes du monde vidéoludique. Cette fidélité est, notamment, due aux extensions, sortant généralement tous les deux ans, lesquelles permettent de profiter de nombreuses nouveautés, mais aussi de revoir à la hausse le. C'est pourquoi certains joueurs se demandent quel est leà l'heure actuelle.Comme c'est généralement le cas avec les jeux qui évoluent,n'a pas toujours été le même. D'ailleurs, avant la sortie de Shadowlands, en 2020, Blizzard l'avait plafonné à 120, chacune des extensions, ou presque, l'ayant augmenté. Mais pour rendre la progression moins redondante et fastidieuse, les développeurs ont fait le choix de réduire le niveau maximum à 50, à l'époque. Mais deux extensions plus tard, avec la sortie de, durant le mois de novembre 2022,, puisqu'il augmente de 10 à chaque fois.De fait, vous comprendrez que si une nouvelle extension sort, ce qui sera probablement le cas en 2024, à moins que Blizzard revoie ses habitudes, ou ne souhaite plus soutenir son MMORPG,et augmenté de 10, pour passer à 80.En atteignant la fin de la progression, cela donne accès à un nouveau contenu, appelé par la communauté le contenu High Level, comprenant de nombreuses activités. Vous pourrez, par exemple, prendre part aux raids, les premiers arrivant quelques jours après la sortie de l'extension, pour laisser le temps aux joueurs de progresser à leur rythme, mais aussi découvrir les donjons mythiques et obtenir des objets bien plus intéressants.Pour finir sur le sujet, et être totalement complet, sachez que si vous débutez aujourd'hui sur, vous pouvez, gratuitement, monter votre personnage jusqu'au niveau 20. Cela vous laissera le temps de prendre en mainet de savoir si cette aventure est faite pour vous, ou non.