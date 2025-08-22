WoW : Plus de 2 000 joueurs ont été sanctionnés en Chine pour des actions de boosting

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
La troisième saison de « War Within » bat son plein. Du 13 au 20 août, nous avons continuellement surveillé certains joueurs impliqués dans des violations liées au partage de compte, notamment du power leveling et du boosting. L'équipe d'exploitation du serveur chinois prendra des mesures strictes contre ces comportements, conformément à l'annonce récemment publiée concernant le renforcement de la gouvernance.
Ce cycle de sanctions concerne 2 116 joueurs ayant enfreint les règles en raid et 398 joueurs ayant enfreint les règles dans des donjons comme Tazavesh, le Marché dissimulé, soit un total de 2 459 joueurs. Les sanctions spécifiques sont les suivantes :
En plus des cibles clés mentionnées ci-dessus, toute forme de partage de compte, de power leveling ou de jeu par procuration constitue une violation. Nous invitons tous les joueurs à préserver la sécurité de leur compte, à respecter l'esprit d'équipe et de compétition, et à contribuer ensemble au maintien d'un environnement de jeu sain ! Chaque bataille en Azeroth est pleine de plaisir, et nous espérons que chaque aventurier pourra découvrir la nouvelle version par lui-même et écrire des légendes avec ses amis !
- Les objets mythiques obtenus dans Manaforge mythique : Oméga seront retirés.
- En mode difficile à Tazavesh, l'équipement mythique obtenu sans mort sera retiré.
- Cette semaine, l'équipement mythique de la première ligne (raid) des récompenses de la Grande Chambre forte sera retiré. L'équipement non mythique et celui des deuxième et troisième lignes resteront inchangés. Pour les joueurs qui n'ont pas encore récupéré leurs récompenses de la Chambre forte, les pénalités seront reportées jusqu'à ce que tout l'équipement concerné ait été retiré.
- Des violations répétées entraîneront des suspensions de compte supplémentaires.
commentaires (3)
cheh
Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder en toute logique
Et en Europe?