WoW : Plus de 2 000 joueurs ont été sanctionnés en Chine pour des actions de boosting

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 août 2025 à 12h17
Blizzard avait averti mener un combat contre le boosting sur WoW, et le développeur n'a pas menti : les serveurs chinois ont subi une vague de suspensions en août 2025.
WoW : Plus de 2 000 joueurs ont été sanctionnés en Chine pour des actions de boosting
La troisième saison de WoW The War Within, amenant le raid inédit de la Manaforge Oméga, a été lancée en août 2025, et Blizzard avait exprimé son attention de lutter contre le phénomène du boosting en Mythique. Cet avertissement est bien réel, en témoignent les sanctions prises sur les serveurs chinois le 21 août 2025.

2 459 comptes suspendus en Chine en raison du boosting en saison 3 de WoW The War Within

Blizzard a publié un message sur son forum officiel en août 2025, dans lequel est indiqué que des sanctions à l'encontre des joueurs ayant participé à des actions de boosting en Chine en saison 3 ont été prises. Au total, 2 459 joueurs ont été suspendus pour cette raison, et 27 000 autres avaient été punis depuis le retour de WoW dans cette région pour des raisons similaires. Sans surprise, tous les objets obtenus illégalement seront retirés.
La troisième saison de « War Within » bat son plein. Du 13 au 20 août, nous avons continuellement surveillé certains joueurs impliqués dans des violations liées au partage de compte, notamment du power leveling et du boosting. L'équipe d'exploitation du serveur chinois prendra des mesures strictes contre ces comportements, conformément à l'annonce récemment publiée concernant le renforcement de la gouvernance.

Ce cycle de sanctions concerne 2 116 joueurs ayant enfreint les règles en raid et 398 joueurs ayant enfreint les règles dans des donjons comme Tazavesh, le Marché dissimulé, soit un total de 2 459 joueurs. Les sanctions spécifiques sont les suivantes :
  • Les objets mythiques obtenus dans Manaforge mythique : Oméga seront retirés.
  • En mode difficile à Tazavesh, l'équipement mythique obtenu sans mort sera retiré.
  • Cette semaine, l'équipement mythique de la première ligne (raid) des récompenses de la Grande Chambre forte sera retiré. L'équipement non mythique et celui des deuxième et troisième lignes resteront inchangés. Pour les joueurs qui n'ont pas encore récupéré leurs récompenses de la Chambre forte, les pénalités seront reportées jusqu'à ce que tout l'équipement concerné ait été retiré.
  • Des violations répétées entraîneront des suspensions de compte supplémentaires.
En plus des cibles clés mentionnées ci-dessus, toute forme de partage de compte, de power leveling ou de jeu par procuration constitue une violation. Nous invitons tous les joueurs à préserver la sécurité de leur compte, à respecter l'esprit d'équipe et de compétition, et à contribuer ensemble au maintien d'un environnement de jeu sain ! Chaque bataille en Azeroth est pleine de plaisir, et nous espérons que chaque aventurier pourra découvrir la nouvelle version par lui-même et écrire des légendes avec ses amis !
grande-chambre-forte
L'équipement associé au mode Mythique est une récompense accordée aux joueurs pour leur performance et leurs efforts, et il est en effet injuste que certains en bénéficient en trichant, ou que d'autres s'enrichissent de cette façon. Les mesures prises par Blizzard apparaissent donc comme étant justes, et seront sans doute étendues aux autres régions du monde. Si vous êtes concerné, nous vous recommandons de cesser tout de suite ce type d'activité, au risque de subir le même sort que les boosters et boostés chinois.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (3)

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Bagarre (invité) Le 29/08/2025 à 12:43

cheh

Avatar Amandine
Amandine Le 27/08/2025 à 14:10

Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder en toute logique

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Tests (invité) Le 27/08/2025 à 13:11

Et en Europe?