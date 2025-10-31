WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de la beta ?

WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?
Retrouvez la localisation de l'entrée du raid de la saison 2 de WoW Midnight, l'abîme Venimeux, dans cet article.
Rendez-vous dès le 11 novembre 2025 sur la beta de WoW Midnight.
Semaine 1
Toutes les régions
- Introduction d'extension
- Niveau 81–90
Lune-d'Argent
- Le combat entre la Lumière et le Vide s'étend sur quatre zones : le bois des Chants éternels, Zul'Aman, Harandar et la tempête du Vide.
Nouvelle race alliée : les Haranir
- La légendaire capitale des Elfes de sang sert de point central pour la campagne de Midnight, tandis que les deux factions doivent affronter de nouvelles menaces.
Nouvelle spécialisation : chasseur et chasseuse de démons Dévoration
- Gagnez la confiance du peuple haranir à travers une suite de quêtes qui vous permettra de débloquer cette nouvelle race alliée.
Chasseur et chasseuse de démons elfe du Vide
- Apprenez-en davantage sur la nouvelle spécialisation DPS pour chasseur et chasseuse de démons, utilisant la magie du Vide pour offrir des mécaniques de gameplay uniques en fonction de votre spécialisation et de vos talents héroïques.
Le périple d'Arator
- Les Elfes du Vide pourront désormais répondre à l'appel de la chasse aux démons afin de se joindre à la lutte contre les forces affamées du Vide.
Nouveaux donjons
- Accompagnez Arator dans une campagne épique à travers plusieurs régions en quête de la vérité sur la nature de la Lumière.
Nouveaux Gouffres
- Venez à bout de huit nouveaux donjons, possédant chacun des environnements et des suites de quêtes uniques.
Traque
- Relevez de nouveaux défis dans 11 nouveaux Gouffres.
Arcantina
- Traquez de redoutables cibles à travers les différentes régions de Midnight dans trois modes de difficulté : normal, difficile et cauchemar. Trouvez et terrassez votre proie pour obtenir de précieuses récompenses à mesure que vous progressez dans le système de la traque.
Activités inédites
- Retrouvez des visages familiers, écoutez leurs histoires et acceptez leurs quêtes qui vous mèneront aux quatre coins d'Azeroth une fois de plus.
Excursions
- Que vous soyez à la recherche d'un défi à relever ou que vous préfériez vous plonger dans les histoires de Midnight, nous avons préparé de nouvelles activités qui sauront vous satisfaire, peu importe votre façon de jouer.
Mises à jour des talents
- Plongez à fond dans le contenu de World of Warcraft grâce à l'ajout du nouvel onglet Excursions dans le guide de l'aventurier, apportant d'importantes modifications au suivi de votre progression en jeu dès la sortie de Midnight.
Mises à jour des métiers et nouvelles recettes
- Dans Midnight, l'aventure vous emmène encore plus loin, vous permettant de combattre jusqu'à un niveau maximal de 90. En plus de ces niveaux supplémentaires, nous étendons les arbres de talents avec l'ajout de nouvelles techniques et une fonctionnalité inédite, les talents de prestige.
Nouveautés en JcJ
Logis
- Nouveau champ de bataille épique : la colline Meurtrière
- JcJ ouvert sur la colline Meurtrière
- Terrain d'entraînement
Parcours pour les personnes débutantes et reprenant le jeu
- Initiatives
Mises à jour de l'interface utilisateur
Semaines 2-3Test limité des raids
Ainsi que :
- Flèche du Vide (excepté le boss de fin)
- Faille du Rêve
- Marche sur Quel'Danas (excepté le boss de fin)
Logis
- Mise à jour du système de transmogrification
- Donjons mythiques +
- Donjons de la saison 1 de Midnight
- Gouffres de niveaux supérieurs
Mises à jour supplémentaires de l'interface utilisateur
- Éléments de décoration d'extérieur elfe de la nuit et elfe de sang
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