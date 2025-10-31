WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de la beta ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 octobre 2025 à 10h12
Retrouvez le calendrier de sortie de la beta de WoW Midnight dans cet article.
WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de la beta ?
L'alpha de WoW Midnight a démarré en octobre 2025, et la communauté a pu ainsi découvrir les grandes nouveautés de la prochaine extension du MMORPG. Cependant, seuls quelques privilégiés ont eu droit à cet accès, si bien que la plupart d'entre vous n'a pas eu cette chance. La beta sera toutefois le moyen pour la majorité de tester Midnight, d'autant que tous ceux ayant préacheté l'Epic Edition ont la garantie de pouvoir y participer. Il ne vous faudra plus attendre très longtemps, puisque Blizzard a communiqué la date de sortie de la beta de Midnight.

Quand va sortir la beta de WoW Midnight ?

Après le déploiement de la phase 5 de l'alpha de WoW Midnight, Blizzard a annoncé l'ouverture des serveurs de la beta, et cette sortie a été fixée au 11 novembre 2025. 

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Comme pour l'alpha, vous pourrez découvrir la plupart des nouveautés de l'extension, les zones, le logis, la spécialisation Dévoration du Chasseur de démons, ou encore la race des Haranir. 

Miniature vidéo

Calendrier de sortie de la beta de WoW Midnight

Tout le contenu de Midnight ne sera pas accessible tout de suite, puisqu'un calendrier de sortie bien précis a été partagé en même temps que la date d'ouverture de ces serveurs.

Semaine 1

  • Introduction d'extension
  • Niveau 81–90
Toutes les régions
  • Le combat entre la Lumière et le Vide s'étend sur quatre zones : le bois des Chants éternels, Zul'Aman, Harandar et la tempête du Vide.
Lune-d'Argent
  • La légendaire capitale des Elfes de sang sert de point central pour la campagne de Midnight, tandis que les deux factions doivent affronter de nouvelles menaces.
Nouvelle race alliée : les Haranir
  • Gagnez la confiance du peuple haranir à travers une suite de quêtes qui vous permettra de débloquer cette nouvelle race alliée.
Nouvelle spécialisation : chasseur et chasseuse de démons Dévoration
  • Apprenez-en davantage sur la nouvelle spécialisation DPS pour chasseur et chasseuse de démons, utilisant la magie du Vide pour offrir des mécaniques de gameplay uniques en fonction de votre spécialisation et de vos talents héroïques.
Chasseur et chasseuse de démons elfe du Vide
  • Les Elfes du Vide pourront désormais répondre à l'appel de la chasse aux démons afin de se joindre à la lutte contre les forces affamées du Vide.
Le périple d'Arator
  • Accompagnez Arator dans une campagne épique à travers plusieurs régions en quête de la vérité sur la nature de la Lumière.
Nouveaux donjons
  • Venez à bout de huit nouveaux donjons, possédant chacun des environnements et des suites de quêtes uniques.
Nouveaux Gouffres
  • Relevez de nouveaux défis dans 11 nouveaux Gouffres.
Traque
  • Traquez de redoutables cibles à travers les différentes régions de Midnight dans trois modes de difficulté : normal, difficile et cauchemar. Trouvez et terrassez votre proie pour obtenir de précieuses récompenses à mesure que vous progressez dans le système de la traque.
Arcantina
  • Retrouvez des visages familiers, écoutez leurs histoires et acceptez leurs quêtes qui vous mèneront aux quatre coins d'Azeroth une fois de plus.
Activités inédites
  • Que vous soyez à la recherche d'un défi à relever ou que vous préfériez vous plonger dans les histoires de Midnight, nous avons préparé de nouvelles activités qui sauront vous satisfaire, peu importe votre façon de jouer.
Excursions
  • Plongez à fond dans le contenu de World of Warcraft grâce à l'ajout du nouvel onglet Excursions dans le guide de l'aventurier, apportant d'importantes modifications au suivi de votre progression en jeu dès la sortie de Midnight.
Mises à jour des talents
  • Dans Midnight, l'aventure vous emmène encore plus loin, vous permettant de combattre jusqu'à un niveau maximal de 90. En plus de ces niveaux supplémentaires, nous étendons les arbres de talents avec l'ajout de nouvelles techniques et une fonctionnalité inédite, les talents de prestige.
Mises à jour des métiers et nouvelles recettes

Nouveautés en JcJ
  • Nouveau champ de bataille épique : la colline Meurtrière
  • JcJ ouvert sur la colline Meurtrière
  • Terrain d'entraînement
Logis
  • Initiatives
Parcours pour les personnes débutantes et reprenant le jeu

Mises à jour de l'interface utilisateur

Semaines 2-3

Test limité des raids
  • Flèche du Vide (excepté le boss de fin)
  • Faille du Rêve
  • Marche sur Quel'Danas (excepté le boss de fin)
Ainsi que :
  • Mise à jour du système de transmogrification
  • Donjons mythiques +
  • Donjons de la saison 1 de Midnight
  • Gouffres de niveaux supérieurs
Logis
  • Éléments de décoration d'extérieur elfe de la nuit et elfe de sang
Mises à jour supplémentaires de l'interface utilisateur
Rendez-vous dès le 11 novembre 2025 sur la beta de WoW Midnight.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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