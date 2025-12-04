WoW Midnight : Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'Elvui, votre addon favori d'interface sera finalement disponible sur la prochaine extension

WoW Midnight se fera finalement avec Elvui. La reprise du développement de l'addon a été annoncée en décembre 2025.
Il y a quelques semaines, en octobre 2025, les développeurs d'Elvui annonçaient que l'addon d'interface ne serait pas accessible
sur WoW
Midnight, en raison des restrictions imposées par Blizzard. En effet, les changements au niveau de l'API rendaient leur travail impossible, mais la situation a évolué depuis, et "Luckyone" a fait part d'une excellente nouvelle à la communauté en décembre.
Elvui sera mis à jour pour WoW Midnight
Si vous étiez réticent à l'idée de jouer sur WoW Midnight
parce qu'il aurait été nécessaire de retravailler entièrement votre interface, une tâche exigeant souvent des heures d'attention, vous serez sans doute ravi d'apprendre que vous pourrez retrouver Elvui sur la prochaine extension du MMORPG.
Contrairement à ce qui avait été indiqué plus tôt dans l'année, les développeurs de l'addon d'interface le plus populaire ont révélé une mise à jour d'Elvui, en indiquant qu'ils comptaient travailler à sa compatibilité avec le patch 12.0.
En plus d'offrir des options de personnalisation variées et pointues, il vous permet d'importer votre profil sur n'importe quelle version de WoW
, et c'est pour cela qu'il est unique et qu'il aurait été difficile de ne pas le retrouver sur Midnight.
Les ancres, le chat, les sacs et les barres d'action sont d'ores et déjà pris en charge sur la beta, et la question des frames et des nameplates sera étudiée très prochainement.
Nous en sommes encore au premier stade du développement sur la beta, mais Elvui continuera d'exister sur Midnight, et même après.
Cette prise de parole rassurante devrait ainsi en soulager plus d'un, et le développeur a en même temps précisé que les serveurs anniversaire de The Burning Crusade, ainsi que les royaumes Titan-Reforged pourront également faire fonctionner Elvui. L'addon d'interface préféré des joueurs a encore de beaux jours devant lui, et cette nouvelle aura sans doute pour effet d'aider certains parmi vous à mieux se projeter sur Midnight, qui sortira en mars 2026.
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