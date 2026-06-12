WoW : MàJ 12.0.7, les détails de la mise à jour « Révélations »

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight va sortir le 17 juin 2026 en France, et quelques jours avant le lancement de Révélations, Blizzard a partagé le patch notes officiel. Il s'agit de la dernière mise à jour majeure avant la saison 2, et elle amènera notamment le raid à boss unique de la Chute-des-Spores, ainsi que les zones de Naigtal et du Val. Des ajustements seront apportés pour le Logis, le compteur de dégâts ou encore les sites rituels. D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 12.0.7 de WoW Midnight ci-dessous.

Patch notes 12.0.7 de WoW Midnight

Voyagez vers le Val et Naigtal pour éliminer le commandement du Vide

Lutter contre les forces du Vide dans les assauts du Vide et sur les sites rituels ne suffit pas à arrêter leurs machinations. Afin d'éliminer la menace à sa source, vous devrez traquer les responsables de ces attaques violentes contre Azeroth. Poursuivez-les à travers un portail de la tempête du Vide menant à deux nouvelles zones : Val et Naigtal.

Naigtal : un monde fongique et riche en énergie arcanique, désormais occupé par une sournoise faction éthérienne, les Hal'hadar.

Val : un monde glacé autrefois habité par la Légion, où l'imperator domanaar Pertinax a installé son bastion de pouvoir.

Le portail menant à ces mondes est instable et change de destination toutes les semaines, offrant une succession d'expériences et de défis variés. Vous pourrez accomplir des expéditions, vaincre des créatures rares, participer à des évènements et enfin confronter le commandement comme boss hors instance.

Obtenez de nouveaux pouvoirs avec le feuillet de l'Omnium

Joignez-vous au magistère Umbric et au grand magistère Rommath afin de reconfigurer et restaurer l'Omnium de Haut-Soleil. Cette relique elfe antique fut créée par Dath'remar Haut-Soleil pour étudier et observer les différentes écoles de magie et servir de dépôt académique. Après des années de silence, l'Omnium de Haut-Soleil s'est réveillé, perturbant les Magistères et semant la discorde en leur sein.

Une fois l'Omnium débloqué, vous obtiendrez le feuillet de l'Omnium, un livre runique contenant de puissantes runes de pouvoir que vous pourrez utiliser en combat. Participez à des activités hebdomadaires pour imprégner des runes supplémentaires, personnaliser les runes initiales et débloquer leur potentiel maximal pour vous assister dans votre combat contre le Vide. Ces pouvoirs runiques seront disponibles pour les personnages-joueurs jusqu'à la fin de l'extension Midnight.

Préparez-vous à affronter Embourbe-Pourri dans le raid de Chute-des-Spores

Un nouveau raid à boss unique arrive en Harandar. Vous pourrez y affronter le géant fongique Embourbe-pourri en mode outil Raids, normal, héroïque et mythique. Les personnages-joueurs pourront également se lancer dans le mode mythique en groupes flexibles de 15 à 25.

Éliminez Embourbe-pourri pour débloquer toute une série de récompenses alléchantes, notamment l'élément de décoration Pourrignon lumineux, la monture Glissespore lumineux, de l'équipement fusiospore dont le niveau d'objet varie de 259 en mode outil Raids à 298 en mode mythique, et bien plus encore.

La monture Glissespore lumineux s'obtient en collectant 4 délicieux sporencas, que vous pouvez obtenir une fois par semaine et par compte en terrassant Embourbe-pourri à Chute-des-Spores dans n'importe quel mode.

Prenez part aux Chroniques des Loas

Découvrez l'histoire des Loas avec la chroniqueuse assistante Li Li. Vous vous pencherez sur les récits des tribus trolles zandalari, drakkari, gurubashi et sombrelance.

Aidez le Parle-Loa Brek à faire éclore les nouveaux œufs de Jan'Alai

Le retour de Jan'alai, Loa du feu, signifie aussi le retour d'anciennes traditions. Elle est prête à mettre au monde une nouvelle couvée, mais le parle-loa Brek a besoin d'aide pour la cérémonie et pour s'assurer que ses petits éclosent en toute sécurité. Accueillez le premier de sa progéniture et protégez-le lors de ses premiers pas.

Courez, sautez et célébrez dans le mini-événement Marathon des Sombrelances, le 27 juin

Joignez-vous à la tribu trolle sombrelance ainsi qu'à son alliée zandalari pour une course des îles de l'Écho à Lune-d'Argent, à l'occasion d'une célébration en jeu inspirée de l'évènement communautaire « Running of the Trolls ». Préparez-vous à courir, sauter et répandre la joie de l'arc-en-ciel tout au long du parcours.

Sillonnez les Voies temporelles turbulentes, du 1er juillet au 12 août

À partir de la semaine du 1er juillet, voyagez dans une précédente extension chaque semaine pendant six semaines consécutives, en commençant et en terminant par Dragonflight. Ce grand voyage dans le passé de World of Warcraft vous propose six donjons des Marcheurs du temps : l'académie d'Algeth'ar, les salles de l'Imprégnation, Neltharus, les bassins de l'Essence rubis, le caveau d'Azur et le creux des Fougerobes.

Vous pourrez également rendre visite au nouveau marchand de Dragonflight, Xydan, dans l'enclave de Bronze à Valdrakken.

De plus, pendant la durée des Voies temporelles turbulentes, la quête des Marcheurs du temps disponible auprès du donneur de quêtes hebdomadaires vous permettra d'obtenir une récompense améliorée : une cache de trésors de Quel'Thalas héroïque avec des objets de niveau 259-276.

Entamez le prochain chapitre avec Zul'Jan, disponible le 8 juillet

Lorsque les Haranir organisent un rassemblement spécial, Zul'jan y assiste en tant que représentant des Amani… pour se retrouver entraîné dans un mystère ancestral entourant l'héritage du peuple troll amani. Joignez-vous à lui, ainsi qu'à son oncle Kinduru, dans leur quête de vérité.

Abondance

La récolte abondante offre désormais la possibilité d'utiliser plusieurs éclats de Dundun simultanément, ce qui permet aux personnages-joueurs d'utiliser 1, 2, 4 ou 8 éclats de Dundun à la fois. L'abondance pure obtenue en récompense est directement proportionnelle au nombre d'éclats consommés.

Personnages

Correction d'un problème à cause duquel certains effets sonores de coup ne se déclenchaient pas pour les guerriers orcs mag'har et orcs mâles.

Logis

L'éclairage est désormais disponible en extérieur ! Vous pouvez à présent placer de l'éclairage sur votre parcelle. Les éléments de décoration d'éclairage extérieur devront respecter certaines contraintes qui n'existent pas à l'intérieur.

Deux éclairages ne peuvent pas se chevaucher et ne pourront pas être placés s'ils sont trop proches l'un de l'autre. Des indicateurs visuels de rayon d'éclairage s'afficheront lorsque les éclairages sont trop proches et passeront au rouge s'ils se chevauchent.

Deux éclairages ne peuvent pas se chevaucher et ne pourront pas être placés s'ils sont trop proches l'un de l'autre. Des indicateurs visuels de rayon d'éclairage s'afficheront lorsque les éclairages sont trop proches et passeront au rouge s'ils se chevauchent. La limite d'éléments de décoration d'extérieur est portée à 300 pour les maisons de niveau 5 et 6.

La limite d'éléments de décoration d'extérieur est portée à 350 pour les maisons de niveau 7 et plus.

Plus de 100 nouveaux éléments de décoration communs sont disponibles auprès des spécialistes de la vente de votre quartier.

Objets

Les armes et les armures ne subiront plus de dégâts de durabilité lors des évènements de combat (attaques, coups bloqués, etc.).

Commentaires de l'équipe de développement : ce type de dégâts de durabilité affectait différentes classes et spécialisations de manière asymétrique. Avec ce changement, l'ensemble des personnages-joueurs bénéficiera d'une réduction des dégâts de durabilité dans la version 12.0.7. Les personnages-joueurs qui utilisent des boucliers ou des armes rapides devraient notamment constater une baisse importante des dégâts de durabilité liés à l'usure.

Commentaires de l'équipe de développement : ce type de dégâts de durabilité affectait différentes classes et spécialisations de manière asymétrique. Avec ce changement, l'ensemble des personnages-joueurs bénéficiera d'une réduction des dégâts de durabilité dans la version 12.0.7. Les personnages-joueurs qui utilisent des boucliers ou des armes rapides devraient notamment constater une baisse importante des dégâts de durabilité liés à l'usure. Le niveau d'objet JcJ de l'équipement de gladiateur galactique, d'aspirant, de belliciste et artisanal de JcJ a été augmenté de 9.

Les objets d'esquilles du Vide galactiques et de matrice du Vide galactique ne peuvent plus être obtenus. Les exemplaires existants ont été retirés des inventaires des personnages-joueurs et remplacés par leur valeur en pièces d'or.

Le système de récompenses de la chasse aux phalènes en Harandar a été remanié. Les personnages-joueurs ne perdront pas leur progression dans leur collection de phalènes.

Les phalènes luminescents ne permettent plus de recevoir de la poussière lumineuse lorsqu'ils sont obtenus, et la poussière lumineuse a été retirée des sacs des personnages-joueurs.

La garde-phalène Wew'tam ne vend plus d'objets en échange de poussière lumineuse. À la place, elle propose une quête permettant d'obtenir une récompense tous les 10 phalènes collectionnés sur un compte.

Ces quêtes seront uniquement visibles par les personnages-joueurs ayant rempli les conditions requises pour recevoir une récompense spécifique, mais qui ne l'ont pas encore récupérée.

Des exemplaires supplémentaires des éléments de décoration peuvent toujours être achetés auprès de la garde-phalène Wew'tam en échange de marne de Lumière du Vide, après avoir reçu votre premier exemplaire.

La garde-phalène Wew'tam dispose désormais d'options de dialogue présentant les récompenses offertes en fonction du nombre de phalènes obtenus.

Une barre s'affiche désormais au-dessus de la garde-phalène Wew'tam pour vous indiquer la progression de votre collection.

Traque

Ajout du tour de force Chasse aux grosses proies (saison 1) qui s'obtient en terminant le périple de la Traque de la saison 1.

Quêtes

La quantité d'expérience gagnée en terminant les types suivants de quêtes de Midnight a été fortement augmentée : première exploration des Gouffres (Appel du Gouffre), quêtes de donjon de Midnight, Traque et activités de renom hebdomadaires.

Assauts du Vide

La quantité d'EXP obtenue lors des quêtes hebdomadaires a été fortement augmentée, comme pour certaines quêtes similaires.

La quantité d'EXP obtenue en terminant des frappes du Vide ou des incursions du Vide a été doublée.

La plupart des phases des frappes du Vide et des incursions du Vide permettront de gagner de l'EXP, afin de mieux équilibrer celles qui comptent davantage de phases.

Le taux d'obtention des particules sombres a été augmenté pour les frappes du Vide et les incursions du Vide.

Le taux d'obtention des bourses de terrain rebondies pouvant être reçues en terminant des frappes du Vide et des incursions du Vide a été augmenté.

À Lune-d'Argent, Triam Passelaube vendra également des sacoches contenant les mêmes objets ornementaux présents dans les bourses de terrain rebondies pour la somme de 150 particules sombres. Les objets ornementaux pouvant être obtenus dans les coffres des sites rituels sont également inclus.

À Lune-d'Argent, Maren Ailargent vend désormais des caches héroïques liées quand ramassées et spécifiques à un emplacement pour la somme de 750 décorations de terrain, ainsi que des caches de champion liées au bataillon et spécifiques à un emplacement pour seulement 100 décorations de terrain.

Sites rituels

Le niveau 6 de difficulté est désormais disponible.

Nécessite 6 défis pour être sélectionné.

Niveau d'objet recommandé : 274.

Offre 5 écus de l'aube mythiques et 10 écus de l'aube héroïques en récompense d'achèvement.

La chambre forte est la même que pour le niveau 5 en mode héroïque 4/6.

En outre :

De nouvelles quêtes hebdomadaires vous attendent sur les sites rituels de niveau 6, avec des défis spécifiques sélectionnés.

Lors des semaines 3 et 6, il sera également possible d'obtenir un jet bonus supplémentaire en accomplissant ces quêtes.

Deux nouveaux hauts faits ont été ajoutés.

Étude approfondie des sites rituels : accomplissez les 6 défis avancés pour dame Sombreval.

Œuvre rituelle suprême : terminez chaque site rituel au niveau 6 en ayant les 8 défis actifs. Récompense : titre « brise-rituel ».

Interface utilisateur et accessibilité

La ligne temporelle de boss en orientation verticale dispose désormais d'une option permettant d'afficher le texte à gauche ou à droite.

Les couleurs des indicateurs de « menace en hausse » et de « menace élevée » ont été ajustées sur les cadres de raid et lesbarres d'info.

Une nouvelle option a été ajoutée pour activer ou désactiver les effets lumineux des alertes des sorts lors de déclenchements spéciaux lorsque l'assistant à bouton unique se trouve sur une barre d'actions.

L'encadré d'aide du raid de la grande chambre forte affiche désormais les crédits pour plusieurs raids de manière plus claire.

La commande de la macro /tm (ou /mc) permet désormais de ne pas écraser les marqueurs de raid existants en ajoutant le préfixe ~ devant l'index du marqueur.

Par exemple, /tm ~4 (ou /mc ~4) appliquera uniquement le marqueur triangle si la cible n'a aucun marqueur. Si la cible porte déjà un marqueur, la commande n'a aucun effet.

Compteur de dégâts