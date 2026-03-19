WoW : Lu'ashal, ce qu'il faut savoir à propos de ce boss mondial

Retrouvez des informations concernant le premier boss mondial de la saison 1 de WoW Midnight, Lu'ashal, dans cet article.
La première saison de WoW
Midnight a été lancée le mercredi 18 mars 2026, et les joueurs ont fort à faire entre le farming des donjons mythiques 0, des gouffres, et des raids. En plus de cela, 4 boss mondiaux font leur apparition : Lu'ashal, Thorm'belan, Prédaxas et Pincombe. La rotation de la première semaine met en avant Lu'ashal, et nous vous indiquons ici où le trouver ainsi que les détails de sa table des loots.
Où est localisé le boss mondial Lu'ashal sur WoW Midnight ?
Le premier boss mondial faisant son entrée sur WoW Midnight
n'est autre que Lu'ashal
, et cette créature est positionnée dans le Bois des Chants éternels, en 45, 60.
Le combat à mener n'est pas particulièrement difficile, à condition bien sûr de faire preuve de vigilance au niveau de la santé du tank et des DPS, et en regardant où vous mettez les pieds. Vous ne devriez donc pas rencontrer de difficultés à venir à bout de Lu'ashal en étant groupé avec d'autres joueurs.
Table des loots de Lu'ashal
Lu'ashal
peut être vaincu une fois par semaine, et vous pouvez récupérer :
Les objets disponibles sont tous liés au bataillon, voici le détail :
Nous vous recommandons de ne pas perdre de temps avant de vous mesurer à Lu'ashal
, car en fonction du butin reçu, vous serez en mesure de mieux cibler les instances à privilégier en mythique 0. La semaine du 25 mars 2026 amènera un autre adversaire, suivant une rotation hebdomadaire des 4 boss mondiaux de la saison 1 de Midnight.
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