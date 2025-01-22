WoW : Les trios font leur retour sur Plunderstorm

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 janvier 2025 à 10h46
La maintenance hebdomadaire du 22 janvier réserve une belle surprise aux amateurs du mode trio de Plunderstorm sur WoW.
WoW : Les trios font leur retour sur Plunderstorm
Depuis le retour de Plunderstorm en janvier 2025, les joueurs se demandent pourquoi la file trio n'était cette fois pas disponible. La maintenance hebdomadaire du 22 janvier est venue rectifier le tir et autorise désormais de faire équipe par 3 dans la Battle Royale de WoW.

La file trio est disponible sur Plunderstorm

Inexplicablement, la file des trios n'était pas accessible sur la seconde édition de Plunderstorm, déployée en janvier 2025. Une semaine après le lancement, le développeur a néanmoins fait machine arrière en réintroduisant cette file au cours de la maintenance hebdomadaire. Vous pouvez donc d'ores et déjà vous inscrire pour une partie avec deux de vos amis, d'autant que le matchmaking complétera votre équipe si besoin à chaque partie. 

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Jouer en trio à Plunderstorm diffère du mode solo ou duo. En effet, puisque seules 20 équipes sont en place, les affrontements se font plus rares en début de partie, de manière à ce que les joueurs puissent remporter suffisamment d'expérience et améliorer leurs compétences. Il est aussi plus simple de ramener à la vie des alliés vaincus en évoluant dans un groupe de trois, promettant ainsi des parties haletantes. Le mode trio est apprécié, et la raison de son absence initiale demeure inconnue. Cela aurait pu être lié à l'a

Plunderstorm 2025 se terminera en février, ce qui vous laisse encore quelques semaines pour profiter au maximum de la Battle Royale et déverrouiller toutes les récompenses. Même si vous ne savez plus quoi faire de vos Plunders, en collecter pourrait se révéler utile au regard des diverses suggestions effectuées par les joueurs, qui pourraient être entendues par le développeur.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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