WoW : Les joueurs ne savent plus quoi faire de leurs Plunders et font une suggestion

Récupérer tous les butins de la seconde édition de WoW Plunderstorm serait trop rapide. Les joueurs ont alors imaginé une nouvelle façon de dépenser leur réserves de Plunder.
Plunderstorm a fait son retour en janvier 2025, si bien que les joueurs peuvent pendant quelques semaines expérimenté la Battle Royale de WoW
dans les Hautes-terres d'Arathi. Comme au cours de la première édition, vous pouvez débloquer diverses récompenses
d'ordre cosmétique, mais aussi bénéficier cette fois de quelques améliorations, par exemple la file d'entraînement ou de nouvelles compétences. Même si cet événement a suscité l'enthousiasme des joueurs, un aspect du mode crée le débat au sein de la communauté.
Les joueurs proposent une solution pour éviter l'accumulation de Plunder
Si vous êtes un grand amateur de Plunderstorm
, il ne vous aura sans doute fallu que quelques heures pour collecter assez de Plunder et vous offrir toutes les nouvelles récompenses de la seconde édition. La réaction globale de la communauté de WoW
à la suite de cette sortie s'est révélée positive, mais quelques défauts ont néanmoins été pointés du doigt, en particulier le fait qu'il est trop rapide de récupérer tous les butins.Il faudrait en effet environ 5 heures de jeu pour recevoir suffisamment de Plunder dans l'optique de s'acheter toutes les récompenses selon les estimations fournies par les joueurs.
Pour une partie d'entre vous, cela est trop court donc frustrant, puisque vous vous retrouvez avec une large quantité de Plunder inutilisés. Au contraire, d'autres estiment qu'il est bon de savoir qu'il n'est pas nécessaire de jouer trop longtemps pour tout débloquer, et apprécient que cela corresponde aux exigences de leur emploi du temps. Un joueur a proposé une solution sur Reddit pour remédier à ce problème et contenter tout le monde.
Blizzard, hear me out...
Les Plunder inutilisés pourraient être échangés contre des monnaies et ressources d'extensions antérieures
byu/YrenneAD inwow
, de façon à rendre la vie des collectionneurs plus aisée, tout en facilitant l'obtention d'anciennes récompenses pour les nouveaux venus sur le MMORPG.
Cette idée a reçu un vaste soutien, ce qui pourrait attirer l'attention du développeur, d'autant que Plunderstorm
vient tout juste de sortir à l'heure où nous écrivons ces lignes. Blizzard aurait donc le temps d'apporter un tel changement, puisque la Battle Royale ne se terminera que dans un mois, le 19 février 2025
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