WoW : Les tanks ont reçu un buff avec le correctif du 11 juin



le 12 juin 2025 à 11h23 Publié par Amandine Paccou le 12 juin 2025 à 11h23

Bonne nouvelle pour les tanks de WoW The War Within qui font l'objet d'un buff grâce au correctif du 11 juin 2025, mais cela réglera t-il vraiment tous les problèmes ?