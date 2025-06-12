WoW : Les tanks ont reçu un buff avec le correctif du 11 juin

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juin 2025 à 11h23
Bonne nouvelle pour les tanks de WoW The War Within qui font l'objet d'un buff grâce au correctif du 11 juin 2025, mais cela réglera t-il vraiment tous les problèmes ?
WoW : Les tanks ont reçu un buff avec le correctif du 11 juin
S'il y a bien un rôle difficile à endosser en mode Mythique+ sur les serveurs de WoW The War Within, c'est celui de tank. En plus d'exiger des compétences bien réelles et une réactivité à toute épreuve, générer assez de menace pour éviter de perdre l'aggro incarne une épreuve supplémentaire qui pose problème à beaucoup. Face à ce constat, Blizzard a pris la décision d'intervenir à travers le correctif du 11 juin 2025.

Les tanks voient leur menace augmenter de 15 %, mais cela pourrait ne pas être suffisant

Dans la soirée du 11 juin 2025 en France, un correctif a été déployé dans le but d'aider tous les tanks sur WoW The War Within. En effet, le développeur a appliqué le buff suivant :
Menace augmentée à hauteur de 950 % supplémentaires des dégâts du tank (au lieu de 815 %).
Autrement dit, toutes les spécialisations tank voient leur menace s'améliorer de 15 %, ce qui devrait alléger les problèmes liés à l'aggro, soit celle émanant du second tank, soit celle à l'initiative des DPS. Cette nouvelle a été bien accueillie par les joueurs dans l'ensemble, bien que certains émettent encore quelques réserves.

Tank Threat Buffed by 16.5% In Latest Hotfix
byu/Turtvaiz inwow

Même si le tank génère plus de menace, il n'en demeure pas moins que la plupart ne peuvent toujours pas attaquer suffisamment de cibles à la fois. Dès que plusieurs adversaires apparaissent au cours d'un combat, la puissance de cleave des tanks ne leur permet pas de tous les toucher, un danger pour les DPS et parfois même les healers. De plus, des joueurs ont jugé ce buff insuffisant, et estiment que bénéficier de 15 % de menace en plus n'inversera pas la tendance actuelle.

tank-wow
S'ils avaient raison, Blizzard pourrait peut-être octroyer un buff supplémentaire aux tanks, puisque le développeur a vraisemblablement conscience du problème. Or, quelques semaines d'observation seront sans doute nécessaires avant qu'un nouveau correctif n'entre en vigueur, c'est pourquoi il faudra faire preuve d'encore un peu de patience.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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