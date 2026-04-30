WoW : Les offres du Comptoir de mai 2026, les détails
Publié par Amandine Paccou
le 30 avril 2026 à 12h59
le 30 avril 2026 à 12h59
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes les offres du mois de mai 2026 dans cet article.
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de mai 2026.
Offres du Comptoir de WoW de mai 2026, les détails
Montures, Mascottes et Jouets
En mai 2026, 3 montures et 2 mascottes sont disponibles via le Comptoir :
- Parrlok → mascotte, 250 deniers
- P'tit Flaméo → mascotte, 250 deniers
- Bakar hérissé à fourrure brune → monture, 325 deniers
- Roncin de loyaliste de Gilnéas → monture, 500 deniers
- Roncin de rebelle de Bois-du-Bûcher → monture, 500 deniers
Transmogrifications d'armures
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Ceinture délavée en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Jupe délavée en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet délavé en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Toque d'hiver délavée
|Tête
|50 deniers
|Coiffe à fleurs brune élégante
|Tête
|50 deniers
|Haut-de-forme noir élégant
|Tête
|50 deniers
|Haut-de-forme brun élégant
|Tête
|50 deniers
|Couronne de fleurs de printemps délavées
|Tête
|50 deniers
|Sarong délavé de commerce
|Jambes
|100 deniers
|Carquois d'aspirations ren'dorei
|Dos
|100 deniers
|Tabard entaillé de Gilnéas
|Tabard
|100 deniers
|Ensemble : atours délavés de sorcellerie
|Tête et dos/cape
|100 deniers
|Ensemble : costume du goupil gilnéen
|Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape
|440 deniers
|Ensemble : costume du raton laveur forestier
|Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape
|440 deniers
|Ensemble : costume du renard rapide
|Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape
|440 deniers
|Ensemble : tenue de loyaliste de Gilnéas
|Tête, torse, taille, jambes x2, pieds, taille
|475 deniers
Transmogrifications d'armes
|
Transmogrification<
|Type<
|Coût
|Arc d'aspirations ren'dorei
|Arc
|80 deniers
|Katana de la renaissance
|Épée à une main
|110 deniers
|Sai de la renaissance
|Dague
|120 deniers
|Nunchaku de la renaissance
|Masse à une main
|120 deniers
|Nunchaku de main gauche de la renaissance
|Main gauche
|120 deniers
|Casse-os de loyaliste de Gilnéas
|Masse à une main
|125 deniers
|Casse-os de rebelle de Bois-du-Bûcher
|Masse à une main
|125 deniers
|Lames de poing de loyaliste de Gilnéas
|Arme de pugilat
|125 deniers
|Lames de poing de rebelle de Bois-du-Bûcher
|Arme de pugilat
|125 deniers
|Grand katana de la renaissance
|Épée à deux mains
|130 deniers
|Carreau de loyaliste de Gilnéas
|Arbalète
|150 deniers
|Carreau de rebelle de Bois-du-Bûcher
|Arbalète
|150 deniers
Récompense supplémentaire du Comptoir de mai 2026
En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble de transmogrification Tenue de rebelle de Bois-du-Bûcher au Comptoir de mai 2026.
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er mai pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de mai 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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