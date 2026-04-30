WoW : Les offres du Comptoir de mai 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes les offres du mois de mai 2026 dans cet article.

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de mai 2026.

Offres du Comptoir de WoW de mai 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En mai 2026, 3 montures et 2 mascottes sont disponibles via le Comptoir :

Parrlok → mascotte, 250 deniers

P'tit Flaméo → mascotte, 250 deniers

Bakar hérissé à fourrure brune → monture, 325 deniers

Roncin de loyaliste de Gilnéas → monture, 500 deniers

Roncin de rebelle de Bois-du-Bûcher → monture, 500 deniers





Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût Ceinture délavée en tissedune Taille 30 deniers Jupe délavée en tissedune Jambes 35 deniers Gilet délavé en tissedune Torse 35 deniers Toque d'hiver délavée Tête 50 deniers Coiffe à fleurs brune élégante Tête 50 deniers Haut-de-forme noir élégant Tête 50 deniers Haut-de-forme brun élégant Tête 50 deniers Couronne de fleurs de printemps délavées Tête 50 deniers Sarong délavé de commerce Jambes 100 deniers Carquois d'aspirations ren'dorei Dos 100 deniers Tabard entaillé de Gilnéas Tabard 100 deniers Ensemble : atours délavés de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers Ensemble : costume du goupil gilnéen Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape 440 deniers Ensemble : costume du raton laveur forestier Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape 440 deniers Ensemble : costume du renard rapide Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape 440 deniers Ensemble : tenue de loyaliste de Gilnéas Tête, torse, taille, jambes x2, pieds, taille 475 deniers













Transmogrifications d'armes

Transmogrification< Type< Coût Arc d'aspirations ren'dorei Arc 80 deniers Katana de la renaissance Épée à une main 110 deniers Sai de la renaissance Dague 120 deniers Nunchaku de la renaissance Masse à une main 120 deniers Nunchaku de main gauche de la renaissance Main gauche 120 deniers Casse-os de loyaliste de Gilnéas Masse à une main 125 deniers Casse-os de rebelle de Bois-du-Bûcher Masse à une main 125 deniers Lames de poing de loyaliste de Gilnéas Arme de pugilat 125 deniers Lames de poing de rebelle de Bois-du-Bûcher Arme de pugilat 125 deniers Grand katana de la renaissance Épée à deux mains 130 deniers Carreau de loyaliste de Gilnéas Arbalète 150 deniers Carreau de rebelle de Bois-du-Bûcher Arbalète 150 deniers













Récompense supplémentaire du Comptoir de mai 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble de transmogrification Tenue de rebelle de Bois-du-Bûcher au Comptoir de mai 2026.





N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er mai pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de mai 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.