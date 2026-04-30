WoW : Les offres du Comptoir de mai 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 avril 2026 à 12h59
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes les offres du mois de mai 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de mai 2026, les détails

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de mai 2026.

Offres du Comptoir de WoW de mai 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En mai 2026, 3 montures et 2 mascottes sont disponibles via le Comptoir :

  • Parrlok → mascotte, 250 deniers
  • P'tit Flaméo → mascotte, 250 deniers
  • Bakar hérissé à fourrure brune → monture, 325 deniers
  • Roncin de loyaliste de Gilnéas → monture, 500 deniers
  • Roncin de rebelle de Bois-du-Bûcher → monture, 500 deniers

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Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût
Ceinture délavée en tissedune Taille 30 deniers
Jupe délavée en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet délavé en tissedune Torse 35 deniers
Toque d'hiver délavée Tête 50 deniers
Coiffe à fleurs brune élégante Tête 50 deniers
Haut-de-forme noir élégant Tête 50 deniers
Haut-de-forme brun élégant Tête 50 deniers
Couronne de fleurs de printemps délavées Tête 50 deniers
Sarong délavé de commerce Jambes 100 deniers
Carquois d'aspirations ren'dorei Dos 100 deniers
Tabard entaillé de Gilnéas Tabard 100 deniers
Ensemble : atours délavés de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers
Ensemble : costume du goupil gilnéen Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape 440 deniers
Ensemble : costume du raton laveur forestier Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape 440 deniers
Ensemble : costume du renard rapide Tête, épaules, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, cape 440 deniers
Ensemble : tenue de loyaliste de Gilnéas Tête, torse, taille, jambes x2, pieds, taille 475 deniers

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Transmogrifications d'armes

Transmogrification<
 Type< Coût
Arc d'aspirations ren'dorei Arc 80 deniers
Katana de la renaissance Épée à une main 110 deniers
Sai de la renaissance Dague 120 deniers
Nunchaku de la renaissance Masse à une main 120 deniers
Nunchaku de main gauche de la renaissance Main gauche 120 deniers
Casse-os de loyaliste de Gilnéas Masse à une main 125 deniers
Casse-os de rebelle de Bois-du-Bûcher Masse à une main 125 deniers
Lames de poing de loyaliste de Gilnéas Arme de pugilat 125 deniers
Lames de poing de rebelle de Bois-du-Bûcher Arme de pugilat 125 deniers
Grand katana de la renaissance Épée à deux mains 130 deniers
Carreau de loyaliste de Gilnéas Arbalète 150 deniers
Carreau de rebelle de Bois-du-Bûcher Arbalète 150 deniers

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Récompense supplémentaire du Comptoir de mai 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble de transmogrification Tenue de rebelle de Bois-du-Bûcher au Comptoir de mai 2026.

recompense-supp-mai

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er mai pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de mai 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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