WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2025, les détails

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2
Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Cape d'épaules prune de duelliste
|Épaules
|75 deniers
|Sarong prune de commerce
|Jambes
|100 deniers
|Ensemble : ornements prune de vagabondage
|Tête et dos
|100 deniers
|Ensemble : ornements prune d'errance
|Tête et dos
|100 deniers
|Tabard prune classique
|Tabard
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport prune
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport vive
|Torse et jambes
|100 deniers
|Carquois grotesque de Réprouvé
|Dos
|175 deniers
|Carquois de la banshee hurlante
|Dos
|175 deniers
|Carquois de générale forestière-sombre
|Dos
|175 deniers
|Chaudron de la banshee hurlante
|Dos
|200 deniers
|Heaume du croisé vengeur
|Tête
|225 deniers
|Sac au trésor des profondeurs
|Dos
|300 deniers
|Ensemble : collection de la banshee hurlante
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape
|700 deniers
|Ensemble : tenue de plongée des profondeurs abyssales
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, poignets
|800 deniers
|
Transmogrification
|
Type
|
Coût
|Baguette grotesque de Réprouvé
|Baguette
|
150 deniers
|Baguette de la banshee hurlante
|Baguette
|
150 deniers
|Arc long grotesque de Réprouvé
|Arc
|
175 deniers
|Arc long de la banshee hurlante
|Arc
|
175 deniers
|Lame grotesque de Réprouvé
|Épée à une main
|
200 deniers
|Lame de la banshee hurlante
|
Épée à une main
|
200 deniers
|Glaives de guerre grotesques de Réprouvé
|Glaives de guerre
|
200 deniers
|Glaives de guerre de la banshee hurlante
|Glaives de guerre
|
200 deniers
|Masse grotesque de Réprouvé
|Masse à une main
|
200 deniers
|Masse de la banshee hurlante
|Masse à une main
|
200 deniers
|Grande lame grotesque de Réprouvé
|Épée à deux mains
|
245 deniers
|Grande lame de la banshee hurlante
|Épée à deux mains
|
245 deniers
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