WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juin 2025 à 16h31
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de juillet 2025 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2025, les détails
Sur WoW The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juillet 2025.

Offres du Comptoir de WoW de juillet 2025, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En juillet 2025, deux montures et une mascotte sont disponibles au Comptoir :
monture-comptoir-juillet-2025

Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Cape d'épaules prune de duelliste Épaules  75 deniers
Sarong prune de commerce Jambes 100 deniers
Ensemble : ornements prune de vagabondage Tête et dos 100 deniers
Ensemble : ornements prune d'errance Tête et dos 100 deniers
Tabard prune classique Tabard 100 deniers
Ensemble : tenue de sport prune Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : tenue de sport vive Torse et jambes 100 deniers
Carquois grotesque de Réprouvé Dos 175 deniers
Carquois de la banshee hurlante Dos 175 deniers
Carquois de générale forestière-sombre Dos 175 deniers
Chaudron de la banshee hurlante Dos 200 deniers
Heaume du croisé vengeur Tête 225 deniers
Sac au trésor des profondeurs Dos 300 deniers
Ensemble : collection de la banshee hurlante Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape 700 deniers
Ensemble : tenue de plongée des profondeurs abyssales Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, poignets 800 deniers
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Baguette grotesque de Réprouvé Baguette
150 deniers
Baguette de la banshee hurlante Baguette
150 deniers
Arc long grotesque de Réprouvé Arc
175 deniers
Arc long de la banshee hurlante Arc
175 deniers
Lame grotesque de Réprouvé Épée à une main
200 deniers
Lame de la banshee hurlante
Épée à une main
200 deniers
Glaives de guerre grotesques de Réprouvé Glaives de guerre
200 deniers
Glaives de guerre de la banshee hurlante Glaives de guerre
200 deniers
Masse grotesque de Réprouvé Masse à une main
200 deniers
Masse de la banshee hurlante Masse à une main
200 deniers
Grande lame grotesque de Réprouvé Épée à deux mains 
245 deniers
Grande lame de la banshee hurlante Épée à deux mains
245 deniers
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Récompense supplémentaire du Comptoir de juillet 2025

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Destrier grotesque de Réprouvé au Comptoir de juillet 2025
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

De plus, ce mois vous réserve 3 transmogrifications sur le thème des Réprouvés à bas prix :
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de juillet 2025 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2
World of Warcraft 21 juillet 2026

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2

Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.
WoW : L'utilisation du racial des Elfes de la nuit, le Camouflage dans l'ombre, va trop loin
World of Warcraft 18 juillet 2026

WoW : L'utilisation du racial des Elfes de la nuit, le Camouflage dans l'ombre, va trop loin

Imaginez parcourir le donjon Orée-du-Ciel sans que les rayons des Assemblages solaires ne posent problème sur WoW Midnight : cela est possible, et certains en profitent.
WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 18 juillet 2026

WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes en PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight dans cet article.

commentaire (0)