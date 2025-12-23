WoW : Les offres du Comptoir de janvier 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 décembre 2025 à 11h48
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de janvier 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de janvier 2026, les détails
Sur WoW The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de janvier 2026.

Offres du Comptoir de WoW de janvier 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En janvier 2026, deux montures et une mascotte sont disponibles :
  • Tortue cramoisie de bataille sauvage (monture) → 500 Deniers
  • Paon d'éclat du soleil (monture) → 750 Deniers
  • Wouffi mécanique (mascotte) → 300 Deniers
tortue-janv2026

Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Solerets écarlates basiques Pieds  40 deniers
Toque d'hiver écarlate Tête 50 deniers
Ensemble : atours brique de sorcellerie Tête et cape 100 deniers
Ensemble : tenue de sport cramoisie Torse et jambes 100 deniers
Carquois d'archerie thalassienne Dos 100 deniers
Blason de désolation interminable Dos 150 deniers
Bikini de mailles en fer Torse 150 deniers
Cape dorée à vapeur Dos 300 deniers
Ensemble : collection citadine du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : costume citadin du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : costume mécanique doré Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, dos 650 deniers
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Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Arc de recrue thalassienne Arc
80 deniers
Hache du croissant cramoisi Hache à une main
90 deniers
Bouclier de désolation interminable Bouclier
100 deniers
Lame de croisade en rubis Épée à une main
200 deniers
Masse de croisade en rubis Masse à une main
200 deniers
Glaives de guerre gelés du Nord Glaives de guerre
175 deniers
Grande lame de croisade en rubis Épée à deux mains
230 deniers
Plombée de croisade en rubis Masse à deux mains
230 deniers
Défenseur mécanique doré Bouclier
260 deniers
Tampon mécanique doré à longue portée Arme à feu
300 deniers
Poing funeste mécanique doré Arme de pugilat
300 deniers
Marteau-pilon mécanique doré Masse à deux mains
325 deniers


Récompense supplémentaire du Comptoir de janvier 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus l'ensemble : tenue de parade de croisade vengeresse au Comptoir de janvier 2026

comptoir-janvier-2026-wow
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de janvier 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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