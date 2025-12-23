WoW : Les offres du Comptoir de janvier 2026, les détails

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Solerets écarlates basiques
|Pieds
|40 deniers
|Toque d'hiver écarlate
|Tête
|50 deniers
|Ensemble : atours brique de sorcellerie
|Tête et cape
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport cramoisie
|Torse et jambes
|100 deniers
|Carquois d'archerie thalassienne
|Dos
|100 deniers
|Blason de désolation interminable
|Dos
|150 deniers
|Bikini de mailles en fer
|Torse
|150 deniers
|Cape dorée à vapeur
|Dos
|300 deniers
|Ensemble : collection citadine du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : costume citadin du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : costume mécanique doré
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, dos
|650 deniers
|
Transmogrification
|
Type
|
Coût
|Arc de recrue thalassienne
|Arc
|
80 deniers
|Hache du croissant cramoisi
|Hache à une main
|
90 deniers
|Bouclier de désolation interminable
|Bouclier
|
100 deniers
|Lame de croisade en rubis
|Épée à une main
|
200 deniers
|Masse de croisade en rubis
|Masse à une main
|
200 deniers
|Glaives de guerre gelés du Nord
|Glaives de guerre
|
175 deniers
|Grande lame de croisade en rubis
|Épée à deux mains
|
230 deniers
|Plombée de croisade en rubis
|Masse à deux mains
|
230 deniers
|Défenseur mécanique doré
|Bouclier
|
260 deniers
|Tampon mécanique doré à longue portée
|Arme à feu
|
300 deniers
|Poing funeste mécanique doré
|Arme de pugilat
|
300 deniers
|Marteau-pilon mécanique doré
|Masse à deux mains
|
325 deniers
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