WoW : Les offres du Comptoir de décembre 2024, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de décembre 2024 dans cet article.
Sur WoW
The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de décembre 2024.
Offres du Comptoir de WoW de décembre 2024, les détails
Montures
En décembre 2024, deux montures
sont disponibles au Comptoir :
- Rênes de rôdeur du ciel crépusculaire → 750 deniers (il s'agit d'un version recolorée des Rênes de renard amicalin)
- Noyau de braises froides → 700 deniers
Mascottes
Ce mois-ci, vous pourrez déverrouiller deux mascottes à travers le Comptoir. La première fait sens à l'approche des Fêtes de fin d'année puisqu'il s'agit de Mitzy
, affichée à un prix de 600 deniers.
La seconde, Bleudou
, pourra être ajoutée à votre collection contre 400 deniers.
Transmogrifications
Transmogrifications : armures
- Ensemble : habits des honorables Valarjar → Set complet (Mage, Prêtre, Démoniste), 850 deniers
- Ensemble : costume de sorcière du crépuscule → Set complet, 750 deniers
- Couronne de l'hiver éternel → Tête, 400 deniers
- Couronne de la rose bleu-de-glace → Tête, 250 deniers
- Ailes du monarque de saphir → Dos, 225 deniers
- Ailes du monarque d'onyx → Dos, 225 deniers
- Ailes du monarque de saphir → Dos, 225 deniers
- Cache-oreilles aux armoiries du lion → Tête, 170 deniers
- Cache-oreilles loup-de-givre → Tête, 170 deniers
- Robe cyan en tulle Tête → Torse, 150 deniers
- Ensemble : couvre-chef glacé de rôdeur → Tête x2, 100 deniers
- Ensemble : couvre-chef neigeux de rôdeur → Tête x2, 100 deniers
- Ensemble : ornements nuageux de vagabondage → Tête et Dos, 100 deniers
- Ensemble : ornements nuageux d'errance → Tête et Dos, 100 deniers
- Tabard nuageux classique → Tabard, 100 deniers
- Cape d'épaules glacée de rôdeur → Épaules, 75 deniers
- Cape d'épaules neigeuse de rôdeur → Épaules, 75 deniers
- Bottines azur des Kalu'aks → Pieds, 50 deniers
Transmogrifications : armes
- Lame confite → Epée à une main, 600 deniers
- Grande lame confite verte → Epée à deux mains, 450 deniers
- Portejoie XL → Masse à deux mains, 450 deniers
- Couteau confit → Dague, 400 deniers
- Pointe d'arbre → Bâton, 400 deniers
- Arc long gothique ravissant → Arc, 600 deniers
- Arc long aérien ravissant → Arc, 300 deniers
- Egide de Yule → Bouclier, 300 deniers
- Bâton aérien de sorcière du ciel → Bâton, 250 deniers
- Gourdin gothique de sorcière du crépuscule → Bâton, 250 deniers
- Baguette aérienne de sorcière du ciel → Baguette, 200 deniers
- Sceptre gothique de sorcière du crépuscule → Baguette, 200 deniers
- Eclat des secrets gelés → Dague, 200 deniers
- Poings de furie polaire → Arme de pugilat, 175 deniers
- Arc long cristallin des cieux → Arc, 150 deniers
- Hache refroidie → Hache à deux mains, 120 deniers
- Eventail de rafraîchissement → Main gauche, 100 deniers
- Dague gravée par le givre → Dague, 90 deniers
Transmogrification bonus
Si vous êtes assidu et que vous participez à suffisamment d'activités liées au Comptoir en décembre 2024, vous recevrez en guise de récompense la transmogrification complète Barboteuse de Murloc serre-aileron violette
.
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de décembre 2024
si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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