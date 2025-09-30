WoW : Les offres du Comptoir d'octobre 2025, les détails

WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes en PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight dans cet article.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Mules de guerre délavées cerclées
|Pieds
|20 deniers
|Rubans de guerre délavés cerclés
|Pieds
|20 deniers
|Jupe de guerre courte délavée
|Jambes
|40 deniers
|Jupe de guerre longue délavée
|Jambes
|40 deniers
|Masque délavé de justicière
|Tête
|50 deniers
|Jupe de guerre courte délavée et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Jupe de guerre longue délavée et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Ensemble : tenue de sport délavée
|Torse, Jambes
|100 deniers
|Ensemble : costume de brume ceinte
|Tête, torse, taille, jambes, pieds
|375 deniers
|Ensemble : tenue azur de cavalier gangrené
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, dos (cape)
|575 deniers
|Ensemble : collection sacrée du Cavalier
|Tête, tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, épaules, cape
|600 deniers
|Ensemble : golem des moissons en lambeaux
|Épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, tête
|800 deniers
|
Transmogrification
|
Type
|
Coût
|Rempart sacré du Cavalier
|Bouclier
|
100 deniers
|Gangrelame du Raz-de-Néant
|Épée à une main
|
100 deniers
|Gangremiséricorde du Raz-de-Néant
|Dague
|
100 deniers
|Toucher profane infernal
|Baguette
|
100 deniers
|Bâton profane infernal
|Bâton
|
125 deniers
|Lame sacrée du Cavalier
|Épée à une main
|
230 deniers
|Grande lame sacrée du Cavalier
|Épée à deux mains
|
260 deniers
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