WoW : Les offres du Comptoir d'octobre 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 septembre 2025 à 11h32
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de d'octobre 2025 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir d'octobre 2025, les détails
Sur WoW The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois d'octobre 2025.

Offres du Comptoir de WoW d'octobre 2025, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En octobre 2025, deux montures, deux mascottes et un jouet sont disponibles au Comptoir :
  • Destrier sacré du Cavalier sans tête → Monture, 700 deniers
  • Main de Reshkigaal → Monture, 750 deniers
  • Renifleur racine-rousse gangrené → Mascotte, 250 deniers
  • Aile-de-schiste tachée de suie → Mascotte, 200 deniers
  • Parasol ébène délicat → Jouet, 200 deniers
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Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Mules de guerre délavées cerclées Pieds  20 deniers
Rubans de guerre délavés cerclés Pieds 20 deniers
Jupe de guerre courte délavée Jambes 40 deniers
Jupe de guerre longue délavée Jambes 40 deniers
Masque délavé de justicière Tête 50 deniers
Jupe de guerre courte délavée et jambards Jambes 50 deniers
Jupe de guerre longue délavée et jambards Jambes 50 deniers
Ensemble : tenue de sport délavée Torse, Jambes 100 deniers
Ensemble : costume de brume ceinte Tête, torse, taille, jambes, pieds 375 deniers
Ensemble : tenue azur de cavalier gangrené Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, dos (cape) 575 deniers
Ensemble : collection sacrée du Cavalier Tête, tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, épaules, cape 600 deniers
Ensemble : golem des moissons en lambeaux Épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, tête 800 deniers
transmo-oct

Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Rempart sacré du Cavalier Bouclier
100 deniers
Gangrelame du Raz-de-Néant Épée à une main
100 deniers
Gangremiséricorde du Raz-de-Néant Dague
100 deniers
Toucher profane infernal Baguette
100 deniers
Bâton profane infernal Bâton
125 deniers
Lame sacrée du Cavalier Épée à une main
230 deniers
Grande lame sacrée du Cavalier Épée à deux mains
260 deniers

Récompense supplémentaire du Comptoir d'octobre 2025

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Elekk forgé par la Légion au Comptoir d'octobre 2025

elekk-forge-legion
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir d'octobre 2025 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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