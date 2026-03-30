WoW : Les offres du Comptoir d'avril 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 mars 2026 à 23h06
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois d'avril 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir d'avril 2026, les détails
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois d'avril 2026.

Offres du Comptoir de WoW d'avril 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En avril 2026, 4 montures et une mascotte sont disponibles via le Comptoir :
  • Mandragore grincheuse (mascotte) → 250 deniers
  • Escargot d'émeraude (monture) → 325 deniers
  • Pseudocoquille arboricole (monture) → 450 deniers
  • Porc-épic glaneur de printemps (monture) → 550 deniers
  • Claquevigne vicieuse (monture) → 600 deniers
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Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Ceinture vive en tissedune Taille  30 deniers
Gilet vif en tissedune Torse 35 deniers
Jupe vive en tissedune Jambes 35 deniers
Mules vertes de trappeur Pieds 40 deniers
Masque vif de justicière Tête 50 deniers
Toque d'hiver vert vif Tête 50 deniers
Carquois forestier des Pérégrins Dos 100 deniers
Bikini de mailles en or Torse 100 deniers
Carquois de chasse de traque sauvage Dos 100 deniers
Ensemble : tenue de sport de camouflage Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : atours vifs de sorcellerie Tête et cape 100 deniers
Ensemble : costume des racines forestières Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains 380 deniers
Ensemble : costume de la floraison forestière Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains 380 deniers
Ensemble : collection sylvestre du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : costume sylvestre du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers

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Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Arc forestier des Pérégrins Arc
80 deniers
Truelle simple moussue Épée à une main
100 deniers
Maison de vacances de Pépé Main gauche
100 deniers
Râteau à dents en forme de dague vert Arme d'hast
125 deniers
Truelle de jardinage enracinée à double lame Hache à deux mains
125 deniers
Truelle de jardinage fleurie à double lame Hache à deux mains
125 deniers
Truelle de jardinage papillonnante à double lame Épée à une main
125 deniers
Bâton chapeluisant des racines forestières Bâton
140 deniers


Récompense supplémentaire du Comptoir de mars 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus  l'ensemble de transmogrification : costume du papillon forestier au Comptoir d'avril 2026

recompense-supp-avril-2026
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er mars pour récupérer vos deniers pour le Comptoir d'avril 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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Kaz (invité) Le 02/04/2026 à 12:16

Vraiment nul se mois ci