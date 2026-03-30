WoW : Les offres du Comptoir d'avril 2026, les détails

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Ceinture vive en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Gilet vif en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Jupe vive en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Mules vertes de trappeur
|Pieds
|40 deniers
|Masque vif de justicière
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver vert vif
|Tête
|50 deniers
|Carquois forestier des Pérégrins
|Dos
|100 deniers
|Bikini de mailles en or
|Torse
|100 deniers
|Carquois de chasse de traque sauvage
|Dos
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport de camouflage
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : atours vifs de sorcellerie
|Tête et cape
|100 deniers
|Ensemble : costume des racines forestières
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains
|380 deniers
|Ensemble : costume de la floraison forestière
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains
|380 deniers
|Ensemble : collection sylvestre du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : costume sylvestre du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|
Transmogrification
|
Type
|
Coût
|Arc forestier des Pérégrins
|Arc
|
80 deniers
|Truelle simple moussue
|Épée à une main
|
100 deniers
|Maison de vacances de Pépé
|Main gauche
|
100 deniers
|Râteau à dents en forme de dague vert
|Arme d'hast
|
125 deniers
|Truelle de jardinage enracinée à double lame
|Hache à deux mains
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125 deniers
|Truelle de jardinage fleurie à double lame
|Hache à deux mains
|
125 deniers
|Truelle de jardinage papillonnante à double lame
|Épée à une main
|
125 deniers
|Bâton chapeluisant des racines forestières
|Bâton
|
140 deniers
commentaire (1)
Vraiment nul se mois ci