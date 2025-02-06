WoW : Les montures Brise-cœur X-45 et Balai de sorcière de l'amour, comment les obtenir ?



le 06 février 2025 à 13h20 Publié par Amandine Paccou le 06 février 2025 à 13h20

Les montures Brise-cœur X-45 et Balai de sorcière de l'amour sont convoitées sur WoW, retrouvez des informations relatives à leur obtention et leur taux de drop dans cet article.