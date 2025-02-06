WoW : Les montures Brise-cœur X-45 et Balai de sorcière de l'amour, comment les obtenir ?

Les montures Brise-cœur X-45 et Balai de sorcière de l'amour sont convoitées sur WoW, retrouvez des informations relatives à leur obtention et leur taux de drop dans cet article.
L'événement annuel mettant les sentiments et la tendresse à l'honneur, De l'amour dans l'air,
a fait son retour sur WoW
en février 2025 avec quelques nouveautés. Des cosmétiques inédits ont fait leur entrée à cette occasion, comme la monture Balai de sorcière de l'amour,
et ceux des éditions précédentes sont toujours disponibles, à l'image de la monture Brise-cœur X-45
.
Comment récupérer les montures Brise-cœur X-45 et Balai de sorcière de l'amour sur WoW ?
Sans grande surprise au regard de leur visuel, les montures Brise-cœur X-45 et Balai de sorcière de l'amour ne peuvent être acquises que pendant l'événement mondial De l'amour dans l'air
.
Pour ce faire, il est obligatoire de vous rendre chaque jour dans le donjon d'Ombrecroc
afin de vous mesurer à l'Apothicaire Hummel
, disponible en mode héroïque depuis l'édition de 2025 de The War Within.
À la fin de l'événement, vous obtiendrez une Boîte en forme de cœur
, pouvant contenir divers butins, y compris ces deux montures. Blizzard a toutefois apporté quelques clarifications en février 2025 :
- Les anciennes récompenses, telles que la monture Brise-cœur X-45, ont beaucoup plus de chances de tomber lors de votre première tentative de la journée (pour l'ensemble de votre compte WoW). Il y a très peu de chances de recevoir ces objets lors des tentatives suivantes effectuées le même jour, pour les joueurs qui aiment essayer sur plusieurs de leurs personnages.
- Les nouveaux objets, tels que la monture Balai de sorcière de l'amour ne peuvent tomber que lors de votre première tentative de la journée (sur l'ensemble du compte WoW), et leurs chances sont augmentées chaque jour lors de la première tentative.
Les joueurs ne disposant que d'un seul personnage ou n'ayant pas assez de temps pour combattre plusieurs fois par jour l'Apothicaire ne sont ainsi pas désavantagés et ont presque les mêmes chances que les autres de mettre la main sur ces montures. Le taux de drop demeure relativement bas (moins de 1 % selon Wowhead), si bien que certains joueurs commencent à se décourager d'obtenir un jour le Brise-cœur X-45
. La patience risque toutefois de finir par payer, alors ne perdez pas espoir et tentez votre chance jusqu'au 17 février, date de fin de De l'amour dans l'air
en 2025.
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