WoW : L'événement De l'amour dans l'air a commencé, les détails de l'édition 2025

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec De l'amour dans l'air 2025 sur WoW The War Within dans cet article.
Chaque année, l'amour est au cœur d'un événement spécial en février sur WoW
, et 2025 ne fait pas exception. Du 3 au 17 février, tous les joueurs peuvent en effet se rendre à l'extérieur d'Orgrimmar ou de Hurlevent pour participer à De l'amour dans l'air
, et débloquer diverses récompenses.
De l'amour dans l'air 2025 a démarré sur The War Within
En février 2025, les joueurs de WoW
ont l'opportunité de découvrir les nouveautés de l'événement annuel « De l'amour dans l'air » propres à The War Within. En effet, des récompenses inédites ont été ajoutées à l'occasion de cette édition, mais Blizzard a cette fois apporté un vent de fraîcheur aux festivités en proposant de nouvelles quêtes et un affrontement encore jamais vu dans le donjon d'Ombrecroc.
Récompenses
Avec De l'amour dans l'air 2025
, vous pouvez compter obtenir pour vos collections :
- Monture → Balai de sorcière de l'amour en combattant contre l'apothicaire Hummel
- Mascotte → Rose vivante
- Transmogrification → Ensemble : épaulières vraiment sincères
En plus, de cela, les marchands saisonniers
vous accorderont des récompenses uniques, telles que :
- Monture → Raie de mana cherche-cœur
- Mascotte → Phalène cherche-cœur
- Jouet → Canot de l'amour délicieux
Notez également que vous aurez l'opportunité de compléter les hauts faits
suivants :
- Spécialiste du langage de l'amour → Livrez une montagne de cadeaux à des convives ravissantes ou ravissants du domaine des bassins de Vapeur
- Soutenez l'artisanat local → Effectuez un don de 70 000 pièces d'or au Consortium d'artisanat pour soutenir le Gala des cadeaux.
Activités
De nouvelles quêtes
sont disponibles à l'occasion de l'événement De l'amour dans l'air 2025
, et vous pourrez vous rendre à Hurlevent ou à Orgrimmar pour les accepter et prendre part au Gala des cadeaux. Vous obtiendrez ainsi des gages d'amour à échanger contre divers butins. Un portail magique
offrant une « escapade bucolique
» en visitant les lieux d'intérêt d'Azeroth sera aussi accessible, et vous pourrez chaque jour vous mesurer aux apothicaires Hummel, Baxter et Frye en mode héroïque dans le donjon d'Ombrecroc
. Enfin, Blizzard a indiqué que les gages d'amour sont liés au bataillon
, ce qui devrait vous permettre d'accorder à vos personnages secondaires l'attention qu'ils méritent.
Dans une moindre mesure, les festivités sont également organisées sur Cataclysm Classic, alors ne perdez pas de temps pour accomplir les hauts faits de De l'amour dans l'air, et valider le méta haut fait Voyages au bout du monde si vous n'avez pas encore décroché vos Rênes de proto-drake pourpre.
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