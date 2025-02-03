WoW : L'événement De l'amour dans l'air a commencé, les détails de l'édition 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 février 2025 à 12h04
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec De l'amour dans l'air 2025 sur WoW The War Within dans cet article.
WoW : L'événement De l'amour dans l'air a commencé, les détails de l'édition 2025
Chaque année, l'amour est au cœur d'un événement spécial en février sur WoW, et 2025 ne fait pas exception. Du 3 au 17 février, tous les joueurs peuvent en effet se rendre à l'extérieur d'Orgrimmar ou de Hurlevent pour participer à De l'amour dans l'air, et débloquer diverses récompenses.

De l'amour dans l'air 2025 a démarré sur The War Within

En février 2025, les joueurs de WoW ont l'opportunité de découvrir les nouveautés de l'événement annuel « De l'amour dans l'air » propres à The War Within. En effet, des récompenses inédites ont été ajoutées à l'occasion de cette édition, mais Blizzard a cette fois apporté un vent de fraîcheur aux festivités en proposant de nouvelles quêtes et un affrontement encore jamais vu dans le donjon d'Ombrecroc.

Récompenses

Avec De l'amour dans l'air 2025, vous pouvez compter obtenir pour vos collections :
  • Monture → Balai de sorcière de l'amour en combattant contre l'apothicaire Hummel
  • Mascotte → Rose vivante
  • Transmogrification → Ensemble : épaulières vraiment sincères
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En plus, de cela, les marchands saisonniers vous accorderont des récompenses uniques, telles que :
  • Monture → Raie de mana cherche-cœur
  • Mascotte → Phalène cherche-cœur
  • Jouet → Canot de l'amour délicieux
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Notez également que vous aurez l'opportunité de compléter les hauts faits suivants : 
  • Spécialiste du langage de l'amour → Livrez une montagne de cadeaux à des convives ravissantes ou ravissants du domaine des bassins de Vapeur
  • Soutenez l'artisanat local → Effectuez un don de 70 000 pièces d'or au Consortium d'artisanat pour soutenir le Gala des cadeaux.

Activités

De nouvelles quêtes sont disponibles à l'occasion de l'événement De l'amour dans l'air 2025, et vous pourrez vous rendre à Hurlevent ou à Orgrimmar pour les accepter et prendre part au Gala des cadeaux. Vous obtiendrez ainsi des gages d'amour à échanger contre divers butins. Un portail magique offrant une « escapade bucolique » en visitant les lieux d'intérêt d'Azeroth sera aussi accessible, et vous pourrez chaque jour vous mesurer aux apothicaires Hummel, Baxter et Frye en mode héroïque dans le donjon d'Ombrecroc. Enfin, Blizzard a indiqué que les gages d'amour sont liés au bataillon, ce qui devrait vous permettre d'accorder à vos personnages secondaires l'attention qu'ils méritent.

Dans une moindre mesure, les festivités sont également organisées sur Cataclysm Classic, alors ne perdez pas de temps pour accomplir les hauts faits de De l'amour dans l'air, et valider le méta haut fait Voyages au bout du monde si vous n'avez pas encore décroché vos Rênes de proto-drake pourpre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Une monture qui va faire de l'ombre au célèbre Brutosaure de BFA sera disponible avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight à Harandar, mais il faudra payer plusieurs millions pour en bénéficier.
WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux

La terrible Ula'tek est tombée le 3 septembre 2026 : Liquid signe son un nouveau World first dans le raid de l'abîme Venimeux de la saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight
World of Warcraft 03 septembre 2026

WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight

Un aperçu officiel des nouveautés à venir avec la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight a été partagé par Blizzard en septembre 2026.

commentaire (0)