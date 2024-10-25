WoW : Les jetons WoW sont en rupture de stock et leur prix augmente

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 octobre 2024 à 15h00
Le lancement de la monture Brutosaure doré de négoce a provoqué une pénurie de jetons WoW, la situation est d'autant plus critique que leur prix augmente constamment.
WoW : Les jetons WoW sont en rupture de stock et leur prix augmente
L'événement anniversaire de WoW célébrant les 20 ans du MMORPG et les 30 ans de Warcraft a commencé en octobre 2024, et prendra fin en début d'année prochaine, le 6 janvier 2025. Les festivités au programme sont variées, et vous permettent de récupérer une multitude de cosmétiques, comme des ensembles T2 redécorés, ou diverses montures. Toutefois, le Brutosaure doré de négoce, à l'image des Rênes de brutosaure de caravane puissant, une monture très rare et convoitée, n'est accessible que par le biais de la boutique du jeu, et son prix en euros est très élevé (78 €). Fort heureusement, il existe un autre moyen de l'acquérir sans débourser le moindre centime en argent réel, mais cela n'est pas sans conséquence.

Les jetons WoW sont en pénurie, et le prix ne cesse d'augmenter

Depuis le 24 octobre 2024, les joueurs de WoW peuvent s'offrir une monture multifonction, les Rênes de Brutosaure doré de négoce. Cette dernière vous accorde en effet la possibilité d'accèder à l'hôtel des ventes, votre courrier, un réparateur, tout en autorisant 2 passagers supplémentaires en plus de vous-même sur son dos. Très similaire au légendaire Brutosaure de caravane puissant, indisponible depuis la sortie de Shadowlands en 2020, elle a tout de suite tapé dans l'œil des joueurs, désireux de l'ajouter à leur collection. 

monture-brutosaurus-wow-boutique
Même si le prix de 78 euros affiché dans la boutique du jeu suscite le débat, une autre solution existe pour l'obtenir. Vous pouvez en effet échanger votre or à l'hôtel des ventes contre des jetons WoW, et vous procurer ainsi le Brutosaure doré de négoce. Cette annonce a eu des répercussions immédiates sur ce marché, puisqu'il fonctionne au gré de l'offre et de la demande. Plus les joueurs achètent des jetons, plus leur prix augmente, et plus les stocks diminuent. Au final, moins de 24 heures après la sortie de l'offre, une rupture de stock des jetons WoW est déjà à déplorer.

Token price spiked up the moment bruto was announced!!!
byu/Wijione inwow

Régulièrement, un jeton est mis en vente, mais est sans surprise tout de suite acheté, puisque l'offre ne parvient pas à suivre l'intense demande. De plus, le prix unitaire du jeton augmente sans arrêt, et certains estiment qu'il vaudra bientôt entre 300 000 et 400 000 pièces d'or.

L'événement anniversaire de WoW vient à peine de commencer, c'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas vous précipiter. La monture Brutosaure doré de négoce peut être acquise jusqu'au début du mois de janvier 2025, vous avez alors plusieurs semaines pour convertir votre en or en jeton. Vous pourriez donc faire une bonne affaire en faisant preuve de patience, bien que nul ne puisse prétendre à prédire correctement les fluctuations d'un tel marché.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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