WoW : Une monture de collection est disponible, mais son prix est le plus élevé jamais pratiqué dans la boutique

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 octobre 2024 à 14h05
Une monture similaire au Brutosaure de caravane puissant est en vente sur la boutique de WoW, mais son prix mécontente les joueurs.
WoW : Une monture de collection est disponible, mais son prix est le plus élevé jamais pratiqué dans la boutique
La plupart des collectionneurs de montures sur WoW partagent sans doute le même regret : les Rênes de brutosaure de caravane puissant ne peuvent plus être acquises depuis le lancement de Shadowlands, et beaucoup n'ont pas su mettre la main dessus à l'époque. Sa particularité est qu'elle peut accueillir deux voyageurs supplémentaires, et vous permet d'accèder à l'hôtel des ventes et à votre boîte aux lettres, en plus de fournir un service de réparation. Or, à l'occasion des 30 ans de Warcraft, une équivalence est proposée dans la boutique du jeu à travers le Brutosaure doré de négoce, mais son coût est très élevé.

La monture Brutosaure doré de négoce est disponible et vous coûtera 78 euros ou une somme conséquente de pièces d'or

Depuis le 24 octobre 2024, la monture Brutosaure doré de négoce est en vente dans la boutique du jeu, mais pour l'acquérir, vous devrez débourser 78 euros (90 dollars), le tarif le plus haut jamais affiché par Blizzard pour un cosmétique. Taillée pour le vol dynamique, elle ne fonctionne que sur WoW The War Within, et revêt l'aspect et les fonctionnalités des Rênes de brutosaure de caravane puissant, une monture très populaire parmi la communauté qui demandait son retour.

monture-brutosaurus-30-ans-warcraft
Son prix a sans surprise, donné naissance à de multiples plaintes sur Reddit, car beaucoup le jugent bien trop important, et estiment que payer aussi cher pour un cosmétique serait une folie.  

Trader's Gilded Brutosaur is now in the shop
byu/Tyrsenus inwow

D'autres ont dénoncé avec humour une certaine cupidité de la part de Blizzard, qui devrait « toucher le jackpot » grâce à tous les exemplaires qui se vendront malgré le coût exorbitant de la monture. 

Blizzard may have just hit the jackpot.
byu/rahuonn inwow

Toutefois, à la décharge du développeur,  il est possible d'acquérir le Brutosaure doré de négoce grâce à votre or en jeu, en achetant des jetons WoW par le biais de l'hôtel des ventes. Vous avez donc jusqu'au 6 janvier, date de la fin de l'événement anniversaire, pour vous enrichir suffisamment en commerçant à Khaz Algar, et pouvoir vous offrir cette monture de collection sans investir le moindre euro. 

Notez aussi qu'un pack du 30ème anniversaire est également accessible à un prix plus abordable jusqu'au 6 janvier 2025, une trentaine d'euros. Il comprend 8 montures au total.

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WoW, forgées pour le vol dynamique 
  • Griffon forgé par le chaos
  • Hippogriffe forgé par le chaos
  • Aile de l'effroi forgée par le chaos
  • Coursier du vent forgé par le chaos
WoW Classic
  • Griffon né du chaos
  • Hippogriffe né du chaos
  • Aile de l'effroi née du chaos
  • Coursier du vent né du chaos
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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