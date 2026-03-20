WoW : Les healers vivent un calvaire en raid à cause des auras secrètes

Être soigneur sur WoW Midnight au lancement des raids de la saison 1 génère de grandes frustrations, en raison des restrictions instaurées par Blizzard.
La saison 1 de WoW
Midnight a commencé, et les joueurs peuvent parcourir en mode héroïque les raids de la Flèche du Vide et de la Faille du Rêve depuis le mercredi 18 mars 2026. Or, les auras secrètes mises en place par Blizzard entachent fortement l'expérience des healers dans ces instances.
Dispel en raid est cauchemardesque sur WoW Midnight
Si vous incarnez un soigneur sur WoW Midnight
, vous êtes sans doute très contrarié à cause de ce qui se produit dans les raids de la Flèche du Vide et de la Faille du Rêve depuis leur sortie. En effet, le système des auras privées empêche les healers de constater la présence d'un debuff majeur à dispel
sur leur frames, et ces auras ne peuvent pas être lues par un quelconque addon. Autrement dit, soit vous optez pour l'interface de base du jeu et devez plisser des yeux pour identifier le debuff important à purger, souvent noyé parmi d'autres auras mineures et peu pertinentes, soit vous évoluez avec un addon et ne voyait tout bonnement rien.
De nombreux healers ne peuvent ainsi pas repérer les debuffs majeurs, tels que le Souffle d'effroi
sur Vaelgor et Ezzorak, ou encore la Couronne de néant
sur le dernier boss de la Flèche du Vide, la Couronne du cosmos. Sans grande surprise, cette difficulté de taille instaurée par le développeur nuit au bon déroulement des combats,
d'autant que certains soigneurs ont avoué tout arrêter pour chercher manuellement les joueurs ayant besoin d'une dissipation.
Les joueurs attendent une levée des restrictions des auras privées de pied ferme
Sur Reddit, la communauté critique vivement cette restriction, et estime que Blizzard doit agir au plus vite.
Pour beaucoup, il n'y aucune raison valable pour justifier cela.
Healers Struggling with Dispel Visibility Due to Private Auras in Voidspire and Dreamrift
by u/PaladinMats in CompetitiveWoW
Il est vrai que tout ce que demandent les healers est de pouvoir jouer normalement, en purgeant ce qui doit l'être au bon moment. De notre côté, nous avons expérimenté ce problème et sommes tout à fait d'accord avec les joueurs. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être aveugle à cela, en particulier lorsqu'il faut aussi veiller à son placement, à respecter les mécaniques des boss, et bien sûr, à remonter le raid. Peut-être qu'une solution détournée verra le jour sous peu, mais une levée de ces auras privées serait bien plus simple et plus logique. Espérons maintenant que Blizzard saura réagir rapidement.EDIT : dans la soirée du 20 mars, Blizzard a levé plusieurs auras privées :
Certaines d'entre elles ne sont pas dissipables, ce qui amène à se poser la question : pourquoi ne pas simplement déprivatiser les auras que l'on peut purger ?
commentaire (1)
GJ BLIZZARD, encore une belle bourde, il faut regler ca en URGENCE CEST UN ENFER MERCI