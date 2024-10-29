WoW : Les gains de Jetons de célébration de bronze vont être augmentés

Les joueurs de WoW pourront faire le plein de Jetons de célébration de bronze plus aisément à partir de la maintenance hebdomadaire du 30 octobre 2024.
La maintenance hebdomadaire du 30 octobre 2024 va introduire un changement important au niveau des Jetons de célébration de bronze, la monnaie à utiliser pour l'événement anniversaire des 20 ans de WoW
.
Blizzard augment les gains de Jetons de célébration de bronze pour de nombreuses activités
L'événement des 20 ans de WoW
permet aux joueurs de récupérer une multitude de montures, mascottes et transmogrifications, notamment des ensembles T2 retravaillés
, mais ces cosmétiques ont un coût. En effet, vous n'avez d'autre choix que de récolter la monnaie de l'événement, des Jetons de célébration de bronze
, pour être en mesure de vous les offrir.
Afin que tout le monde puisse récupérer les pièces de son choix en ne participant qu'à ses activités favorites, Blizzard a pris la décision d'augmenter le nombre de Jetons que vous remporterez à partir du mercredi 30 octobre 2024.
Ainsi, vous obtiendrez :
- Quêtes hebdomadaires de Dornogal (Âme-monde, Archives, Gouffres) → 10 Jetons
- Quêtes hebdomadaires bonus (Marcheurs du temps, Expéditions, Arène, Champ de bataille, Donjon, Gouffres) → 10 Jetons
- Activités hebdomadaire des différentes zones (L'éveil de la machine, Propager la Lumière, Flair, Pactes d'Azj'Kahet, Troupe de théâtre) → 8 Jetons chacune
- Quêtes expéditions « missions spéciales » → 8 Jetons chacune soit 2 par semaine
- Élimination des boss mondiaux de l'événement → 8 Jetons
- Éliminer la Reine Ansurek → 15 Jetons
- Récompense hebdomadaire PvP (Conquête/PVP coté) → 15 Jetons
- Hebdomadaires Honneur, War Mode et Choc → 8 Jetons chacune
De cette façon, quelle que soit votre aspect du jeu préféré, vous pourrez remporter suffisamment de Jetons et les échanger contre la récompense de votre choix. L'événement se terminera au début du mois de janvier 2025, vous avez donc plus de deux mois devant vous pour faire le plein de cette monnaie et farmer l'ensemble des butins sans trop d'effort.
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