WoW : Les festivités de la Sanssaint ont commencé, les détails de l'édition 2024

Les joueurs de WoW peuvent désormais participer à la fête de la Sanssaint, marquée par quelques nouveautés en 2024.
Comme chaque année sur WoW
, les joueurs ont l'occasion de participer à l'événement saisonnier de la Sanssaint, qui se déroule toujours aux alentours d'Halloween. De nouveaux butins sont disponibles chaque année, suivant une thématique macabre, et vous pourrez récupérer plusieurs transmogrifications inédites. Pour en savoir plus, retrouvez les détails de la Sanssaint 2024
ci-dessous.
La Sanssaint a commencé sur WoW, les détails des nouveautés de l'édition 2024
L'édition 2024 de la Sanssaint de WoW
offre aux joueurs l'opportunité d'acquérir de nouvelles transmogrifications, l'ensemble de Golem des moissons rapiécé
. Afin de vous faciliter les choses, Blizzard vous garantir de ramasser une pièce qui compose le set par jour, sans doublon possible, en éliminant le Cavalier sans tête. Ce boss est situé dans le Monastère écarlate, et l'instance est accessible via l'outil de recherche de groupe.
Au total, 7 pièces forment cette tenue, et chacune d'entre elle peut être trouvée dans la Citrouille remplie de butins,
quel que soit votre niveau, qui peut également contenir des cosmétiques déjà connus, comme le Balai magique, toutes sortes de masques, ou encore la mascotte Sprotchelin sinistre.
Par ailleurs, les marchands de la Sanssaint ont diversifié leurs stocks, si bien que vous avez désormais accès à davantage de transmogrifications cette année :
- Griffe de moissonneur rapiécée (100 bonbons farceurs)
- Poteau de golem des moissons rapiécé (100 bonbons farceurs)
- Ensemble : couvre-chef délavé de rôdeur (150 bonbons farceurs)
- Cape d'épaules délavée de rôdeur (50 bonbons farceurs)
- Poteau de golem des moissons rapiécé
Enfin, de nouveaux sceaux à bonbons ont été ajoutés sur tout le continent de Khaz Algar, alors ouvrez l'œil pour en trouver un maximum et obtenir des bonbons farceurs ou des costumes, des masques ou même un cure-dent.
Pour ne rien manquer de la Fête de la Sanssaint, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment récupérer la monture du Cavalier sans tête
.
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