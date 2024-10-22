WoW : La monture du Cavalier sans tête, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 octobre 2024 à 11h05
Retrouvez des informations relatives à l'obtention de la monture du Cavalier sans tête sur WoW dans cet article.
WoW : La monture du Cavalier sans tête, comment l'obtenir ?
Chaque année, les joueurs de WoW ont l'opportunité de célébrer Halloween grâce à un événement spécial, la Sanssaint, proposant diverses activités. C'est également la seule période de l'année durant laquelle vous pouvez farmer une monture atypique, celle du Cavalier sans tête. Afin de vous aider à l'ajouter à votre collection, nous vous expliquons ici comment récupérer les Rênes du Cavalier.

De quelle manière obtenir les Rênes du Cavalier sans tête sur WoW ?

WoW célèbre les grands événements saisonniers, à l'instar de Noël ou de la Saint-Valentin, et Halloween ne déroge pas à la règle. Le jeu se redécore et les citrouilles envahissent ainsi les auberges aux alentours de la Toussaint, et un nouveau boss vient semer la terreur en Azeroth, le terrible Cavalier sans tête. Chaque jour, vous pouvez l'affronter pour espérer remporter divers butins.

Pour obtenir la monture du Cavalier sans tête sur WoW, vous devrez vous rendre au Monastère Écarlate (partie cimetière) dans les Royaumes de l'Est afin de vous mesurer au Cavalier sans tête. Ce boss n'apparaît qu'une fois dans l'année, au cours de l'événement d'Halloween. En l'éliminant pour la première fois de la journée, vous recevrez une Citrouille remplie de butin, ayant une faible chance de contenir les Rênes du Cavalier. Le combat ne présente aucune difficulté particulière, et il vous suffira de faire appel à l'outil de Recherche de groupes pour trouver des partenaires d'aventure. Toutefois, il existe depuis l'édition 2023 de l'événement un mode héroïque, qui vous permet de pimenter un peu les choses. 

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Acquérir la monture du Cavalier sans tête risque de vous prendre du temps, peut-être même plusieurs années si vous n'êtes pas chanceux. En effet, le taux de drop avoisinerait les 0.4 %, et la Sanssaint n'est disponible que deux semaines par an. Nous vous recommandons par conséquent de participer au combat quotidiennement sur tous vos personnages pour maximiser vos chances de mettre la main sur cette monture très convoitée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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