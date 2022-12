WoW : Les fables de Tarjin, solution de la quête

Les fables de Tarjin, comment compléter la quête ?

Proto-dragon flamboyant, Plaines d'Ohn'ahra

Le Proto-dragon flamboyant dans les Plaines d'Ohn'ahra aux coordonnées 78,27





Jadzigeth, Rivages de l'Éveil

Jadzigeth aux Rivages de l'Éveil aux coordonnées 53,83





Les fables de Tarjin, description

Tarjin ne détourne pas le regard de l'île distante tandis qu'il s'adresse à vous.



Vous vous pensez digne des incroyables légendes djaradines ?

Alors que vous ne faites même pas la taille d'une de nos armes ? Pff !

Je doute que vous ayez les épaules pour assumer l'héritage de mon peuple.

Essayez donc de me prouver le contraire. Cherchez des Dragons, les seuls dignes de nous affronter sur ces îles.



Apportez-moi la preuve de votre victoire contre leurs meilleurs éléments.

Les fables de Tarjin en vidéo

L'extension Dragonflight, qui est sortie depuis le 29 novembre 2022, permet aux joueurs de découvrir et de s'aventurer dans les quatre nouvelles zones proposées par les Îles aux Dragons, mais aussi de faire progresser leurs personnages jusqu'au niveau 70. Bien que les quêtes soient désormais relativement faciles à compléter, grâce aux nombreux addons développés par la communauté, certaines quêtes peuvent encore poser quelques légers problèmes, ce qui est notamment le cas pouret ses fameuxL'élite Tarjin l'Aveugle, qui se situe à flanc de falaise au sud-ouest de la Citadelle d'Obsidienne, aux coordonnées 16.2, 62.6 de la zone Rivages de l'Éveil, vous proposera la quête Les fables de Tarjin, laquelle vous mettra au défi de mettre la main sur pas moins de 25 x Crâne de Dragon impressionnant afin de prouver votre réelle valeur et pour avoir le droit de récupérer le Crâne de Fenistrasza présent à ses côtés. Bien que la description ne le précise pas spécialement « Récupérez 25 crânes de Dragons impressionnants sur de puissants Dragons et proto-dragons des Îles aux Dragons », ces crânes particuliers ne pourront être obtenus qu'Les Îles de Dragonflight portant bien leur nom, il sera possible de faire la rencontre de nombreux de ces animaux fabuleux ailés au cours de vos péripéties. Cependant, deux endroits bien précis vous permettront de réaliser bien plus facilement, et surtout rapidement, cette quête.Ce proto, rencontré lors des premières quêtes des Plaines d'Ohn'ahra aux coordonnées 78, 27, vous permettra d'atteindre assez aisément votre quota de. En effet, bien que pourvu de plus d'un million de points de vie, ce dragon est menacé par plusieurs membres du clan Shikaar,. Une fois battu, vous n'aurez plus qu'à attendre une minute avant de le voir réapparaître afin de le tuer à nouveau.Cet autre dragon élite, situé dans les enclaves gelés du Rivages de l'Éveil aux coordonnées 53,83 , sera également parfait pour vous aider à atteindre vos objectifs. Bien que doté de moins de points de vie que le Proto-dragon flamboyant, avec 564 000 points de vie,, vu que vous n'aurez pas l'aide des PNJ et que l'endroit reste relativement bien moins passager. Cependant, à l'instar de l'autre dragon,réapparaitra une minute après avoir été tué.Vous avez désormais toutes les clés en main pour récupérer facilement les 25 x Crâne de Dragon impressionnant demandés parpour la quêteafin de débloquer un nouveau conte de Tarjin, mais également pour avoir le droit de ramasser le Crâne de Fenistrasza , nécessaire pour valider une autre quête.