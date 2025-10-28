WoW Legion Remix : Un haut fait caché peut être complété, mais au prix de larges efforts

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2025 à 12h06
Découvrez le tour de force Infini final de WoW Legion Remix dans cet article, un haut fait à valider si vous aspirez à vraiment terminer le jeu.
WoW Legion Remix : Un haut fait caché peut être complété, mais au prix de larges efforts
WoW Legion Remix est disponible depuis le mois d'octobre 2025, et cet événement à durée limitée offre une opportunité à ne pas rater pour parfaire ses collections de montures et de transmogrifications, mais également pour valider divers hauts faits. En redécouvrant l'extension Legion à travers les Îles Brisées, des centaines de hauts faits peuvent être complétés, allant de l'exploration à de véritables exploits. L'un d'entre eux est d'ailleurs secret, et est surement le plus difficile de tous.

Infini final, le tour de force ultime de WoW Legion Remix

Avez-vous déjà entendu parlé du haut fait Infini final (Putting the Finite in Infinite) de WoW Legion Remix ? Il s'agit de l'objectif que tout joueurs souhaitant vraiment « terminer » l'événement se doivent d'accomplir, et cette entreprise est loin d'être facile. En effet, pour le valider, deux possibilités s'offrent à vous :
  • Atteindre le niveau 999 de Potentiel infini
  • Compléter une clé Mythique+ de niveau 49 ou plus
Si vous parvenez à accomplir l'un des objectifs, vous obtiendrez alors le tour de force Infini final, et le prestige qui l'accompagne. Bien entendu, atteindre un niveau de 999 pour son arme prodigieuse incarne un travail monumental, puisque chaque niveau requiert 50 000 unités de pouvoir infini, c'est-à-dire qu'il vous faudra en accumuler environ 50 millions pour débloquer le haut fait. D'un autre côté, terminer un donjon Mythique+ de niveau 49 n'est pas facile, car cela implique de former un groupe de joueurs compétents et déterminés.

infini-final
Même si pour l'instant valider Infini final peut paraître complexe, vous aurez sans doute la possibilité d'y parvenir avant la fin de WoW Legion Remix, en janvier 2026. L'événement n'en est pour l'instant qu'à sa seconde phase, si bien que vous avez encore beaucoup de temps pour finir le jeu et faire bon usage de votre puissance.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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d3LTa7 (invité) Le 23/11/2025 à 12:57

Par contre pour ce HF de cet envergure ils auraient pu au moins mettre une récompense, un titre ou quelques chose du genre !