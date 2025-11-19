WoW Legion Remix : Les cosmétiques de la P4, l'Éternité d'Argus, les détails

Découvrez les montures, les mascottes, et les jouets, achetables contre du Bronze en P4 de WoW Legion Remix dans cet article.
WoW
Legion Remix est entré dans sa quatrième phase avec l'Éternité d'Argus le 19 novembre 2025, ce qui offre aux collectionneurs de cosmétiques
de nouveaux objectif. Contre du Bronze, il est en effet possible de récupérer des montures, des jouets, des mascottes et des transmogrifications, et nous vous proposons de découvrir les nouveautés de la P4
ci-dessous.
Montures, jouets, mascottes : les nouveautés de la P4 de WoW Legion Remix
Montures
WoW Legion Remix
incarne un événement à ne pas manquer si vous faites partie de ceux qui aiment farmer tous les cosmétiques, et grâce à la phase 4, vous pouvez en acquérir 25 montures
de plus, dont certaines sont propres à l'événement. Toutes peuvent être acquises en échange d'un certain montant de Bronze
:Nouveautés Legion Remix
Montures d'origine
Si vous souhaitez les ajouter toutes à votre collection, vous aurez donc besoin de récolter 770 000 Bronze.
Mascottes & Jouets
Des mascottes et des jouets
sont également disponibles depuis le lancement de la 4ème
partie de l'événement :
Transmogrifications
Enfin, plusieurs transmogrifications
sont proposées à l'achat :Unicus
Mahra Sylvecourbe
Pythagorus
Freddie Lenfile
La Faux de l'Annihilateur
peut être acquise auprès de Pythagorus contre 30 000 Bronze et 20 Esquille d'âme cosmique
, une ressource obtenable en éliminant Argus. En mode normal, vous en obtiendrez une, 4 en mode héroïque, et 10 en mode mythique.
La phase finale de WoW Legion Remix
, Échos infinis, amènera d'autres cosmétiques, et sortira le 10 décembre 2025.
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