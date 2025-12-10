WoW Legion Remix : La phase 5 est lancée, les détails de la dernière mise à jour

Fonctionnalité/Nouveauté Description

Fils du temps sans défaut Nouvelle monnaie d'amélioration destinée à remplacer les granules du temps brisé. Permet d'améliorer l'équipement jusqu'au niveau d'objet 779.

Recyclage d'Erus Vous permet de convertir votre excédent de granules du temps brisé ou de fils du temps sans défaut en souvenirs fragmentés.

Désordre du cours du temps Bonus d'expérience cumulable (+3 % par cumul pour un maximum de 10 cumuls de 12 heures chacun) de la part des recherches infinies.

Nouvelles quêtes de Moratari « Ce n'est qu'un au revoir » et « Déphasage temporel ».

Évènement d'adieu au Vol infini Rituel au feu de joie infini, brûlez des fascicules vierges des auspices funestes pour achever la suite de quêtes du Vol infini.

Infernaux de la Légion perdue Nouveaux adversaires pour des défis et récompenses supplémentaires.

Boss hors instance en rotation Six boss apparaîtront toutes les 18 heures sur les îles Brisées, chacun proposant un lot de récompenses uniques.