WoW Legion Remix : La phase 5 est lancée, les détails de la dernière mise à jour

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW Midnight le 23 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire.
Nouveautés des Échos infinisLe sablier infini tourne à nouveau ! Alors que les échos de la Légion résonnent à travers les sables changeants du destin, le monde tremble d'anticipation. Plongez dans Legion Remix: Échos infinis et découvrez un monde où chaque battement de cœur déborde de nouvelles possibilités et où les lignes temporelles se plient à votre volonté.
Échos infinis propose un système de progression plus optimisé, divers moyens d'obtenir des récompenses, de nouveaux défis et l'aboutissement de suites de quêtes actuelles. Découvrez ce à quoi vous attendre ci-dessous.
À retenir :
Fonctionnalité/Nouveauté Description Fils du temps sans défaut Nouvelle monnaie d'amélioration destinée à remplacer les granules du temps brisé. Permet d'améliorer l'équipement jusqu'au niveau d'objet 779. Recyclage d'Erus Vous permet de convertir votre excédent de granules du temps brisé ou de fils du temps sans défaut en souvenirs fragmentés. Désordre du cours du temps Bonus d'expérience cumulable (+3 % par cumul pour un maximum de 10 cumuls de 12 heures chacun) de la part des recherches infinies. Nouvelles quêtes de Moratari « Ce n'est qu'un au revoir » et « Déphasage temporel ». Évènement d'adieu au Vol infini Rituel au feu de joie infini, brûlez des fascicules vierges des auspices funestes pour achever la suite de quêtes du Vol infini. Infernaux de la Légion perdue Nouveaux adversaires pour des défis et récompenses supplémentaires. Boss hors instance en rotation Six boss apparaîtront toutes les 18 heures sur les îles Brisées, chacun proposant un lot de récompenses uniques. Fréquence d'obélisques et de butin augmentée Augmentation du taux de butin et de l'apparition des obélisques distordus dans le temps et ajout d'opportunités d'amélioration.
- Fils du temps sans défaut : tissez votre destin : cherchez d'éclatants fils du temps sans défaut pour améliorer votre équipement au niveau d'objet 779. Vous pourrez en obtenir grâce à vos exploits et en démantelant votre équipement de niveau maximal.
- Recyclage d'Erus : si vos sacoches débordent de granules et de fils, adressez-vous à Erus. Son nouveau service de recyclage vous permet de convertir vos granules et fils excédentaires en souvenirs fragmentés des défis d'époque, de précieuses marques de bravoure vendues en piles de 10.
- Désordre du cours du temps : l'implacable quête du savoir porte à nouveau ses fruits ! Embarquez dans les quêtes des recherches infinies pour obtenir le Désordre du cours du temps et bénéficier d'un bonus de +3 % au gain d'expérience, cumulable jusqu'à 10 et durant 12 heures chacun.
- Nouvelles quêtes de Moratari : toutes les routes mènent à l'énigmatique Moratari, au bazar Infini. Pour toutes les personnes ayant bravé les quêtes d'introduction, les quêtes « Ce n'est qu'un au revoir » et « Déphasage temporel » sont disponibles et amèneront une conclusion pleine d'espoir alors que la ligne temporelle s'effondre.
- Adieu au Vol infini : alors que la mission du Vol infini touche à une fin poignante, les braves pourront participer au rituel d'incinération de fascicules vierges des auspices funestes au feu de joie infini. Cet acte symbolique marque le passage du temps et l'arrivée de nouvelles destinées, offrant à toutes les âmes du Cours du temps un moment de réflexion et de préparation aux aventures à venir.
- Infernaux de la Légion perdue : le champ de bataille tremble sous le poids des infernaux de la Légion perdue, des hérauts du chaos venant de lignes temporelles oubliées. Ces créatures rares arpentent les terres et protègent du butin précieux.
- Boss hors instance de lignes temporelles alternatives : toutes les 18 heures, six boss hors instance de multiples lignes temporelles apparaissent, chacun offrant une nouvelle épreuve et de superbes récompenses.
- Réjouissances accélérées : Legion Remix passe à la vitesse supérieure. Attendez-vous à obtenir une abondance de butin, à découvrir d'innombrables obélisques distordus dans le temps pour vous aider dans votre périple et à récupérer une tonne de fils du temps sans défaut en démantelant votre équipement de niveau maximal.
Qu'est-ce que Legion Remix ?Legion Remix est un évènement saisonnier à durée limitée dans lequel il est possible de créer un personnage du Cours du temps appartenant à l'une des 12 classes originelles de Legion et de découvrir l'entièreté de l'histoire de l'extension à un rythme effréné, vous permettant de passer du niveau 10 à 80 tout en profitant de nouveautés majeures liées à l'expérience de jeu. Vous pourrez ainsi amasser une tonne de puissance, affronter des épreuves épiques et remporter une myriade d'objets ornementaux, tels que des mascottes, des montures et des transmogrifications.
Disponible pour tout le mondeAucun achat d'extension n'est requis, mais un abonnement à World of Warcraft ou du temps de jeu est nécessaire pour commencer cette aventure trépidante sur les îles Brisées. Cela signifie que les joueurs et joueuses de WoW Classic peuvent également profiter de cette aventure déchaînée simplement en installant la version moderne du client World of Warcraft.
Il est également possible de profiter de World of Warcraft Remix sans abonnement ni temps de jeu jusqu'au niveau 20 avec un compte d'essai de World of Warcraft . Achetez un abonnement ou du temps de jeu pour poursuivre au-delà du niveau 20.
Tout est là
Vous pourrez vous mesurer à douze donjons, un méga donjon, cinq raids et profiter de l'ensemble des quêtes de Legion, d'histoires locales, d'expéditions, de campagnes de domaines de classe, de suites de quête d'armes prodigieuses, d'assauts de la Légion, de sites d'invasion, d'entraînement des Flétris, et bien plus encore !
Le Vol draconique infini accélère tous les verrouillages hebdomadaires, les gains de réputation et les missions de domaine de classe, alors dépêchez-vous d'en profiter !
Résumé de l'histoire de Remix
Dans Remix: Mists of Pandaria, Éternia du Vol draconique infini essayait d'en apprendre davantage sur les évènements passés. Alors que la Worldsoul Saga™ bat son plein, elle se penche désormais sur certains évènements qui ont conduit aux circonstances actuelles afin de mieux comprendre ce qui a réellement sauvé Azeroth du courroux de la Légion.
Quoi de nouveau dans Legion Remix ?Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de gameplay tout en conservant l'esprit de l'expérience originale de l'extension. Nous souhaitions créer des opportunités de défis et de stratégies que les personnages-joueurs pourraient dominer avec une puissance épique.
Armes prodigieuses remixées
À la place des systèmes de capes et de gemmes de Remix: Mists of Pandaria, ici, nous mettons l'accent sur les armes prodigieuses. Chaque arme prodigieuse partage un puissant arbre de traits, et vous pourrez choisir parmi différentes écoles de magie : nature, gangrène, arcanes, tempête ou sacré.
Vos choix ne sont pas permanents et vous pourrez modifier votre spécialisation à tout moment. Cette modification est d'autant simple avec notre nouvelle fonctionnalité d'attribution rapide. Avec Ctrl+clic gauche, vous pouvez dépenser votre pouvoir infini restant pour vous avancer dans l'arborescence dans la direction de votre choix, ou bien récupérer tous vos points avec Ctrl+clic droit.
Vous trouverez également des bijoux qui vous permettront d'ajouter des rangs aux traits de l'arborescence, d'emprunter des rangs à d'autres voies ou d'améliorer la voie de votre choix au-delà de ses limites ! N'hésitez pas à vous amuser à réaliser plusieurs combinaisons pour personnaliser votre arme prodigieuse.
Niveau du monde héroïque
Le niveau du monde héroïque est une nouvelle façon de découvrir le contenu extérieur inspiré par Diablo. Éternia cherche à préparer les braves d'Azeroth au cas où les évènements prendraient une mauvaise tournure. Ainsi, elle a renforcé diverses créatures, leur conférant davantage de points de vie, des dégâts bonus, ainsi que des améliorations similaires aux affixes qui augmentent leurs niveaux de difficulté et leur butin. Bien que ces adversaires soient redoutables, vos efforts seront largement récompensés.
Obélisques distordus dans le temps
Gagnez en puissance avec les obélisques distordus dans le temps parsemés dans le contenu de Legion Remix. Ces obélisques vous confèrent des améliorations temporaires, mais bien utiles pour vous aider à explorer le monde.
Donjons de clé mythique érodée
Pour les fans de donjons mythiques+, nous avons remixé les choses pour créer des donjons de clé mythique érodée. La plupart des affixes de la sortie originelle de Legion sont de retour, aux côtés de quatre nouveaux affixes spécifiques à Legion Remix, les épreuves d'Éternia.
Recherches infinies
Tous les jours, les personnages-joueurs peuvent choisir de nouvelles missions à réaliser, comme éliminer des démons, triompher d'un donjon, récupérer des orbes de bronze en vol dynamique, et plus encore. Avec plus de 100 quêtes disponibles et la possibilité de débloquer l'accès à plusieurs missions en même temps, vous ne tomberez pas à cours d'options !
Nul besoin de vérifier votre progression chaque jour : vous pouvez accumuler jusqu'à six jours de quêtes réalisables à tout moment. Que vous puissiez jouer à Legion Remix tous les jours ou uniquement en fin de semaine, vous aurez tout de même l'opportunité de réaliser ces missions !
Obtenez les récompenses de Legion Remix
Avec Legion Remix, vous pourrez obtenir des objets familiers ou inédits, ainsi que des éléments de décoration à utiliser dès la sortie du système de logis au lancement de Midnight. Pour vous aider à trouver vos perles rares, nous avons créé une liste rapportant tous les objets disponibles et leurs modes d'obtention. Vous pouvez retrouver la liste complète des objets disponibles dans notre article dédié.
Vous pourrez également obtenir de nouveaux titres, tels que « érudit/érudite temporelle », « l'infernal/l'infernale » et « du chaos infini ».
Le prix du butin
Les pièces de bronze sont de retour et vous permettront d'obtenir des objets ornementaux uniquement. Au lieu de devoir améliorer votre équipement avec des pièces de bronze, les améliorations seront disponibles avec tout type de contenu. Le contenu plus complexe aura plus de chances de conférer des améliorations.
Davantage d'emplacements de personnage et conversion de personnage anticipée
Nous ajoutons également cinq nouveaux emplacements de personnage à l'ensemble des comptes World of Warcraft afin de permettre à toutes et tous de créer davantage de personnages. De plus, vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin de Legion Remix pour transférer vos personnages vers The War Within.
Cependant, la conversion est irréversible, alors réfléchissez bien avant de changer de ligne temporelle. Une fois qu'un personnage de Legion Remix est converti en un personnage standard, il ne pourra plus accéder au contenu de Legion Remix.
La conversion de votre personnage supprimera tous ses objets spécifiques à Legion Remix, ainsi que ses capacités et son journal des quêtes. Suite à celle-ci, vous obtiendrez de l'équipement de niveau approprié, ainsi que des pièces d'or. Toute pièce d'héritage obtenue, y compris les objets ornementaux non récupérés, sera envoyée dans votre boîte aux lettres.
Pour convertir votre personnage du Cours du temps, vous devrez le sélectionner dans l'écran de sélection des personnages et cliquer sur l'icône adjacente. Veuillez noter que les personnages doivent avoir été créés il y a plus de 24 heures pour pouvoir être convertis en personnages standards de World of Warcraft. Il est actuellement nécessaire de posséder l'extension The War Within pour pouvoir jouer un personnage supérieur au niveau 70. La conversion d'un personnage du Cours du temps de niveau 70 ou supérieur en personnage standard nécessite The War Within ou Midnight.
Pour en savoir plus sur la conversion de personnages, veuillez consulter notre article dédié.
Programme de Legion RemixDu nouveau contenu est disponible toutes les deux semaines. Nous commencerons par le contenu originel de Legion pour terminer par Argus et Antorus. Toutes les deux semaines, du nouveau contenu et des récompenses inédites seront disponibles.
Voici le programme du contenu :
- 8 octobre – Cieux enflammés : partez pour les îles Brisées avec le contenu original de l'extension Legion et les raids du Cauchemar d'émeraude et du Jugement des Valeureux.
- 22 octobre – L'avènement des Souffrenuit : poursuivez l'histoire des Souffrenuit avec la campagne Insurrection et de nouvelles expéditions à travers les îles Brisées. Redécouvrez le méga-donjon de Legion avec Retour à Karazhan, et relevez le défi du raid du palais Sacrenuit.
- 5 novembre – Déclin de la Légion : établissez une tête de pont sur le rivage Brisé, résistez aux assauts de la Légion et luttez pour vous frayer un chemin jusqu'à la cathédrale de la Nuit éternelle et la tombe de Sargeras.
- 19 novembre – L'éternité d'Argus : revivez la campagne d'Argus à travers trois zones périlleuses. Lancez-vous à l'assaut du Siège du triumvirat et d'Antorus, le Trône ardent.
- 10 décembre – Échos infinis : faites vos adieux et acceptez le chaos avant que la ligne temporelle de Legion Remix ne s'effondre.
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