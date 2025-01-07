WoW : Le PTR de la saison 2 est ouvert, les détails du planning des tests de donjons et de la mise à jour des affixes

Retrouvez le calendrier des tests de donjons sur le PTR de la saison 2 de WoW The War Within dans cet article, ainsi que les détails relatifs à la mise à jour des affixes.
La saison 2 de WoW
The War Within se rapproche, et les joueurs ont hâte de découvrir Terremine, la capitale des Gobelins, ainsi qu'une raid inédit et une nouvelle instance. Les phases de tests en lien avec les donjons viennent de commencer, et une autre surprise attend les plus curieux d'entre vous.
Blizzard dévoile le planning des tests de donjons de la saison 2 de The War Within
Le PTR de la mise à jour 11.1 de WoW The War Within
ouvre ses portes le 7 janvier 2025, ce qui permet à Blizzard et aux joueurs de débuter les tests concernant la saison 2. Le développeur a d'ailleurs précisé le déroulement de l'opération dans un communiqué partagé sur le forum officiel du jeu
. En outre, vous aurez l'occasion de tester un boss du raid de la Libération de Terremine, Stix Bunkjunker, le 10 janvier à 20 heures.
La phase de test des donjons de la saison 2 de The War Within commence cette semaine sur les royaumes PTR. La période de test débutera le mardi 7 janvier à 10h00 PDT (13h00 EDT, 20h00 CEST) et se terminera le mardi 14 janvier à 10h00 PDT (13h00 EDT, 20h00 CEST). Veuillez noter que la période de test pourrait être ajustée en cas de difficultés techniques.
Pour la saison 2 de The War Within, nous ajustons notre format de test afin de mieux concentrer les retours et de faciliter des mises à jour plus importantes de contenu et d'équilibrage entre chaque cycle PTR. En plus de la rotation quotidienne des affixes pour les niveaux de clé +2 à +12, chaque semaine mettra en lumière un sous-ensemble de donjons de la saison 2 pour un test approfondi.
Mises à jour des affixes
- Semaine 1 : Opération Vannes ouvertes.
- Semaine 2 : Donjons de The War Within (Hydromellerie de Brassecendre, Faille de Flamme-Noire, Prieuré de la Flamme sacrée et La colonie).
- Semaine 3 : Donjons Héritage (Opération Mécagone : Forge, Le Filon, Théâtre de la Souffrance).
- Semaine 4 : Donjons de The War Within + Opération Vannes ouvertes.
- Semaine 5 : Donjons Héritage + Opération Vannes ouvertes.
- Semaine 6+ : Tous les donjons de la Saison 2.
Nous avons apporté plusieurs ajustements aux affixes et aux systèmes associés, disponibles pour les tests. Les affixes changeront chaque jour sur les royaumes PTR pour faciliter les tests.
Nouvel affixe : Pacte de Xal'atath : Pulsar
- Améliorations unifiées des créatures sur tous les affixes Pacte de Xal'atath avec le Don de Xal'atath, augmentant les dégâts infligés jusqu'à 50 % et réduisant les dégâts subis jusqu'à 100 % pendant 20 secondes pour toutes les créatures proches en combat.
Ruse de Xal'atath
- Pendant le combat, Xal'atath invoque des pulsars qui orbitent autour des joueurs et doivent être interceptés dans un délai imparti.
- Cet affixe remplace le Pacte de Xal'atath : Oubli.
Pacte de Xal'atath : Lié au Vide
- Réorganisé. Désormais, les pierres clés au-dessus du niveau 12 augmentent la santé et les dégâts des ennemis de 12 % par niveau au lieu de 10 % par niveau.
Nouveaux hauts faits et récompenses
- Prière Sombre n'est plus un sort canalisé, et l'Émissaire du Vide ne confère plus de réduction des dégâts aux créatures tant qu'il est actif.
- Prière Sombre a maintenant un temps d'incantation de 15 secondes et confère le Don de Xal'atath à toutes les créatures proches en combat lorsqu'elle termine son incantation.
- La puissance du Don de Xal'atath accordée par Prière Sombre dépend du pourcentage de bouclier restant de l'Émissaire du Vide.
Keystone Legend
Pendant la période de test, vous pourrez obtenir et personnaliser des clés mythiques en parlant au vendeur à Hurlevent ou Orgrimmar, et le PNJ Téléportation des Donjons à proximité pourra vous téléporter.
- En atteignant une cote de 2850 auprès de Lindormi, les joueurs recevront une quête qui empêche les clés de niveau 12 et plus d'être réduites en dessous du niveau 12 pour le reste de la saison.
- Les joueurs peuvent toujours parler à Lindormi pour réduire le niveau de leur clé.
- Cette fonctionnalité inclut la diminution de niveau des clés de la Grande chambre forte.
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