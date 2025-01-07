WoW : Le PTR de la saison 2 est ouvert, les détails du planning des tests de donjons et de la mise à jour des affixes



le 07 janvier 2025 à 12h00 Publié par Amandine Paccou le 07 janvier 2025 à 12h00

Retrouvez le calendrier des tests de donjons sur le PTR de la saison 2 de WoW The War Within dans cet article, ainsi que les détails relatifs à la mise à jour des affixes.