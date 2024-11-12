WoW : Le programme de la diffusion des 30 ans de Warcraft se précise

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2024 à 11h33
Le Warcraft Direct, célébrant les 30 ans de la franchise, comprendra une multitude de révélations pour plusieurs titres de Blizzard (WoW, Hearthstone, Warcraft Rumble et Warcraft). À la veille de sa diffusion, les détails du programme sont désormais connus.
WoW : Le programme de la diffusion des 30 ans de Warcraft se précise
Le 13 novembre 2024, les amateurs de l'univers de Warcraft pourront visionner en streaming une diffusion spéciale destinée à célébrer ses 30 ans, et qui comprendra plusieurs révélations capitales relatives à l'avenir de WoW, WoW ClassicHearthstone et Warcraft Rumble. La description de l'événement proposée sur YouTube a permis aux joueurs d'en apprendre un peu plus sur son programme.

La diffusion célébrant les 30 ans de Warcraft révélera des informations capitales pour plusieurs titres

Le prochain Warcraft Direct, qui sera disponible en streaming, commencera le 13 novembre 2024 à 19 heures, et beaucoup s'impatientent de connaître les nouveautés à venir sur plusieurs des titres de Blizzard. La description de l'événement anniversaire des 30 ans de Warcraft regorge d'informations relatives aux annonces qui seront faites à cette occasion, et il apparaît que vous pouvez vous escompter des mises à jour de taille pour plusieurs jeux.

L'événement débutera par une présentation de 45 minutes, qui sera suivie d'un pré-show de 15 minutes puis d'un concert. Les joueurs pourront ainsi découvrir ce qui les attend sur Warcraft III Reforged, WoW moderne et Classic, Hearthstone et Warcraft Rumble, des titres qui fêtent également leur anniversaire. 

Miniature vidéo

  • 30 ans de Warcraft →  découverte des mises à jour prévues pour Warcraft III Reforged 
  • 20 ans de World of Warcraft → présentation de ce qui vous attend sur WoW Classic et Moderne, avec une « annonce spéciale » à la fin de l'événement 
  • 10 ans de Hearthstone → Blizzard va dévoiler une « mise à jour révolutionnaire »
  • 1 an de Warcraft Rumble → les détails sur les ajouts à venir seront révélés 
Pour le moment, nous pensons qu'il est probable qu'une version Remastered de Warcraft II soit au programme, et qu'une mise à jour 2.0 de Warcraft III pourrait advenir selon des données repérées sur les serveurs internes du PTR. Concernant WoW, il est possible que le patch 11.1 ainsi qu'un calendrier pour 2025 soient dévoilés, mais aucune information relative à « l'annonce spéciale » n'a encore été communiquée, si bien que les spéculations vont bon train. Les joueurs de Classic aimeraient connaître la suite des événements pour la Saison de la Découverte et Cataclysm Classic, tandis que les amateurs de la version moderne du MMORPG attendent un aperçu de Midnight, le second volet de la Saga de l'Âme-Monde. 

30ans-warcraft-diffusion
Quoi qu'il en soit, il ne vous reste plus longtemps à patienter pour en savoir plus, puisque la diffusion aura lieu le 13 novembre à 19 heures en France.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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