Warcraft II: Remastered bientôt officialisé par Blizzard ?

Le troisième opus de la saga a déjà bénéficié de ce traitement, et Warcraft II pourrait avoir droit à une version remasterisée d'après certaines rumeurs.
Sorti à l'origine en décembre 1995 sur PC, PlayStation et SEGA Saturn, Warcraft 2: Tides of Darkness
est un RTS prenant place en Azeroth. Les joueurs peuvent choisir entre la campagne des Humains et la campagne des Orcs pour découvrir les deux versions d'un chapitre emblématique de l'univers de Warcraft : l'invasion de Lordaeron et la traque de la Tombe de Sargeras. Alors que le 30e anniversaire de Warcraft sera célébré le 15 novembre 2024
, l'une des surprises de l'événement pourrait avoir fuité avant l'heure.
Warcraft II: Remastered apparu temporairement dans les mises à jour du Battle.net
Les équipes du site spécialisé Wowhead ont fait une découverte étonnante en observant la base de données de Blizzard dans la nuit du 5 au 6 novembre. Grâce à un outil permettant de suivre le déploiement des mises à jour à venir sur le launcher de Battle.net, ils ont noté la présence d'un logiciel encore inconnu jusqu'alors nommé Warcraft II: Remastered Internal Alpha
.
En complément, des images auraient leaké, potentiellement liées à une présentation du titre pendant le Warcraft Direct
prévu pour le 13 novembre prochain. Sur les documents en question, il est possible de voir Anduin Lothar naviguant sur un navire de l'Alliance contre des grunts orques portant une armure rappelant l'univers visuel de Warcraft 2. Néanmoins, la fuite d'informations n'a pas encore été confirmée par Blizzard.
Ce ne serait pas la première fois qu'un ancien jeu de la franchise aurait droit à une version modernisée. En effet, Warcraft 3
avait eu droit à sa version Reforged, sortie le 28 janvier 2020. D'ailleurs, des utilisateurs du titre ont imaginé une campagne inédite permettant de revivre une partie du scénario de Warcraft II dans cet opus. La conformation de Warcraft II: Remastered irait dans la continuité de cette vague d'adaptations et permettrait aux plus anciens des héros d'Azeroth de revivre les batailles de leur jeunesse.
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