WoW : Le patch 11.1 amènera de grands changements pour les métiers, les détails

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW Midnight le 23 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire.
ForgeTous ces changements seront appliqués après la maintenance hebdomadaire du mercredi 26 février 2025, qui marquera l'ouverture des portes de la capitale de Terremine. Retrouvez plus d'informations à propos du calendrier de sortie de la mise à jour 11.1 par ici.
Enchantement
- Stylet de siphonnage : l'effet de dégâts aux ennemis augmenté de 7 %
Ingénierie
- Autorité de la résolution ardente (enchantement d'arme) : les soins sont augmentés de 42 % (qualité 1) ou de 23 % (qualités 2 et 3).
- Autorité de l'air (enchantement d'arme) : l'absorption des dégâts est augmentée de 148 % (qualité 1), de 110 % (qualité 2) et de 100 % (qualité 3). Ne s'applique pas aux combats PvP.
- Autorité de puissance radieuse (enchantement d'arme) : les dégâts sont augmentés de 23 %.
- Autorité des tempêtes (enchantement d'arme) : les dégâts sont augmentés de 45 % (qualité 1) et de 23 % à (qualités 2 et 3).
- Autorité des tempêtes (enchantement d'arme) : les dégâts infligés par cumul sont augmentés de 74 % (qualité 1), et de 48 % (qualités 2 et 3). Cela ne s'applique pas aux combats PvP.
- Huile de toxines profondes : les dégâts sont augmentés de 48 %.
- Huile de grâce de Beleda : les dégâts sont augmentés de 235 %.
Joaillerie
- Bourse de grenades de poche : les dégâts sont augmentés de 30 %.
- Module du chaos dissimulé : les dégâts sont augmentés de 25 %.
Travail du cuir
- Lumière stellaire capturée : l'absorption des dégâts est augmentée de 327 %. Cela ne s'applique pas en combat PvP.
- Poignes de porte-torche sanctifiées : les dégâts sont augmentés de 48 %.
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