WoW : Le patch 11.1 amènera de grands changements pour les métiers, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2025 à 14h20
Découvrez les changements prévus au niveau des métiers avec le patch 11.1 de WoW dans cet article.
WoW : Le patch 11.1 amènera de grands changements pour les métiers, les détails
La mise à jour 11.1 de WoW The War Within sera déployée le 26 février 2025, et Blizzard a confirmé quelques jours avant sa sortie de grands changements concernant les métiers. Des ajustements, de nouvelles recettes, la possibilité de réinitialiser vos points et des facilités pour récupérer des Écus enchantés vous attendent dès mercredi prochain.

Les changements à venir pour les métiers avec le patch 11.1 de WoW, les détails

Terremine amènera diverses nouveautés sur WoW The War Within, et les métiers n'échapperont pas à quelques mises à jour qui devraient apporter du confort aux joueurs. À partir du 26 février, vous serez autorisé à réinitialiser une fois vos points de connaissance pour les métiers des îles aux Dragons et de Khaz Algar. Pour ce faire, il vous suffira d'interagir avec des PNJ spécifiques :
  • Darla Fluxy à Dornogal en 57.8, 57.1
  • Siben à Valdrakken en 41.3, 65.8
Nous insistons sur le fait que cela ne pourra être effectué qu'une seule fois par métier et par personnage. De plus, les Écus enchantés ne seront plus fabriqués par les enchanteurs, et vous en trouverez désormais auprès des marchands de fournitures d'enchantements ou en vous adressant à Syenite à Dornogal.

syenite
De nouvelles recettes seront aussi disponibles avec le patch 11.1 de WoW
Enfin, divers équilibrages seront déployés :
Forge
  • Stylet de siphonnage : l'effet de dégâts aux ennemis augmenté de 7 %
Enchantement
  • Autorité de la résolution ardente (enchantement d'arme) : les soins sont augmentés de 42 % (qualité 1) ou de 23 % (qualités 2 et 3).
  • Autorité de l'air (enchantement d'arme) : l'absorption des dégâts est augmentée de 148 % (qualité 1), de 110 % (qualité 2) et de 100 % (qualité 3). Ne s'applique pas aux combats PvP.
  • Autorité de puissance radieuse (enchantement d'arme) : les dégâts sont augmentés de 23 %.
  • Autorité des tempêtes (enchantement d'arme) : les dégâts sont augmentés de 45 % (qualité 1) et de 23 % à (qualités 2 et 3).
  • Autorité des tempêtes (enchantement d'arme) : les dégâts infligés par cumul sont augmentés de 74 % (qualité 1), et de 48 % (qualités 2 et 3). Cela ne s'applique pas aux combats PvP.
  • Huile de toxines profondes : les dégâts sont augmentés de 48 %.
  • Huile de grâce de Beleda : les dégâts sont augmentés de 235 %.
Ingénierie
  • Bourse de grenades de poche : les dégâts sont augmentés de 30 %.
  • Module du chaos dissimulé : les dégâts sont augmentés de 25 %.
Joaillerie
  • Lumière stellaire capturée : l'absorption des dégâts est augmentée de 327 %. Cela ne s'applique pas en combat PvP.
Travail du cuir
  • Poignes de porte-torche sanctifiées : les dégâts sont augmentés de 48 %.
Tous ces changements seront appliqués après la maintenance hebdomadaire du mercredi 26 février 2025, qui marquera l'ouverture des portes de la capitale de Terremine. Retrouvez plus d'informations à propos du calendrier de sortie de la mise à jour 11.1 par ici.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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