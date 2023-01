WoW : Le lapin d'eau mis à l'honneur à l'occasion du Nouvel An chinois

Une année placée sous le signe du lapin

Filou la mascotte



Jade la monture

Learrive et, à cette occasion, Blizzard a créé dupour ses différents jeux.ne faisant pas exception, vous pouvez obtenir ces récompenses depuis peu directement sur le jeu. Attention cependant, pour en bénéficier il va falloir mettre la main au porte-monnaie. En effet, celles-ci ne seront offertes qu'aux joueurs qui achèteront le premier pack promotionnel de l'année 2023.Cette année c'est bel et biendans le zodiaque chinois. Il était donc tout à fait normal pour Blizzard de proposer à sa communauté du contenu en lien avec ce petit rongeur. Les joueurs devont dès à présent pouvoir mettre la main suret Jade , respectivement. Le premier sera disponible sur l'extension, tandis que le second pourra être obtenu sur l'extensionest un adorable petit lapin qui vous accompagnera partout dans vos aventures. Pour le débloquer, vous allez devoirà World of Warcraft, soit la somme de. Cependant, il ne sera pas automatiquement ajouté à votre collection, vous devrez d'abordque vous aurez préalablement obtenue auprès de n'importe quel aubergiste., aussi appelé Jade présage de bonheur, vous mènera là où vous le souhaitez. Cette monture pourra être obtenue enà World of Warcraft, soit la somme de. Contrairement à Filou, vous n'aurezà réaliser pour débloquer ce lapin d'eau. Il vous suffira simplement de vous connecter au jeu pour ensuite retrouver la monture dans votre collection.Sachez que si vous avez déjà acheté douze mois d'abonnement au jeu dans les trente derniers jours ou bien que vous êtes déjà sous l'effet d'un abonnement qui se renouvelle automatiquement tous les six mois, vous recevrezetgratuitement avant le 31 janvier 2023.