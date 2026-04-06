WoW : Le Jardin des nobles est de retour, les nouveautés de l'édition 2026 de l'événement de Pâques

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 avril 2026 à 11h23
Découvrez ce que vous réserve l'événement mondial du Jardin des nobles en 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
WoW : Le Jardin des nobles est de retour, les nouveautés de l'édition 2026 de l'événement de Pâques
Chaque année, les festivités de Pâques sont célébrées en Azeroth grâce à l'événement du Jardin des nobles. Les joueurs de WoW Midnight peuvent ainsi y participer du 6 au 13 avril 2026, et récupérer quelques cosmétiques inédits.

Quelles nouveautés arrivent avec le Jardin des nobles en 2026 sur WoW ?

À compter du 6 avril dès que Lune-d'Argent recevra des décorations, rendez-vous dans le bois des Chants éternels sur WoW Midnight pour célébrer le Jardin des nobles, et prendre part à diverses activités. Plus vous obtiendrez de chocolats, la monnaie de l'événement, plus vous serez en mesure de l'échanger contre des transmogrifications, des montures ou des mascottes. Pour ce faire, il vous suffit de compléter des quêtes, ou bien de trouver les œufs cachés dans les différentes zones accueillant l'événement :
  • Guet d'azur, à Dolanaar
  • Comté-de-l'Or
  • Kharanos
  • Brill
  • Tranchecolline
  • Sabot-de-Sang
  • Valdrakken
  • Dornogal
  • Ruines de Lune-d'Argent 
  • Lune-d'Argent dans le bois des Chants éternels
L'édition 2026 de l'événement de Pâques apporte la possibilité d'acquérir l'ensemble de transmogrification maïs de joie du printemps (torse, ceinture, botte, torse, chapeau de soleil et pantalon), en éliminant Daëtan Vifpanache. De plus, cet adversaire vous permettra de décrocher des teintes supplémentaires pour le jouet Déguiseur en canard, si vous le possédez déjà. Daëtan pourra être affronté chaque jour, à Comté-de-l'Or ou à Tranchecolline par l'intermédiaire de la quête « Espèces de canards ! », récupérable auprès de Zinnia Brooks ou Sylnaria Courseflamme.

transmo-paques-2026
Par ailleurs, la mascotte Caneton ravissant sera disponible durant les festivités du Jardin des nobles. Les vendeurs de l'événement vous procureront des jouets, costumes, montures et objets spéciaux des éditions précédentes, par exemple le Trotteur printanier rapide ou le Lapin du Jardin des nobles. Notez que les mages peuvent échanger 100 chocolats contre le Tome de Métamorphose : lapin.

caneton-ravissant
Compléter les 8 hauts-faits du Jardin des nobles vous accordera le titre de « Noble », ainsi que de la progression pour Voyages au bout du monde. Les joueurs de WoW Classic peuvent aussi prendre part aux festivités, du 5 au 12 avril, à partir des zones de départ de l'Alliance et de la Horde.

Le Jardin des Nobles ne sera actif que durant quelques jours sur WoW Midnight, alors ne manquez pas cette occasion d'agrandir vos collections de cosmétiques.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
World of Warcraft 02 juillet 2026

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2

Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2026, les détails
World of Warcraft 29 juin 2026

WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 1er juillet 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 27 juin 2026

WoW : Équilibrage des classes du 1er juillet 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir le 1er juillet 2026 sur WoW Midnight dans cet article.

commentaire (0)