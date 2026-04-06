WoW : Le Jardin des nobles est de retour, les nouveautés de l'édition 2026 de l'événement de Pâques

Découvrez ce que vous réserve l'événement mondial du Jardin des nobles en 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Chaque année, les festivités de Pâques sont célébrées en Azeroth grâce à l'événement du Jardin des nobles. Les joueurs de WoW
Midnight peuvent ainsi y participer du 6 au 13 avril 2026, et récupérer quelques cosmétiques inédits.
Quelles nouveautés arrivent avec le Jardin des nobles en 2026 sur WoW ?
À compter du 6 avril dès que Lune-d'Argent recevra des décorations, rendez-vous dans le bois des Chants éternels sur WoW Midnight
pour célébrer le Jardin des nobles
, et prendre part à diverses activités. Plus vous obtiendrez de chocolats
, la monnaie de l'événement, plus vous serez en mesure de l'échanger contre des transmogrifications, des montures ou des mascottes. Pour ce faire, il vous suffit de compléter des quêtes, ou bien de trouver les œufs cachés dans les différentes zones accueillant l'événement :
L'édition 2026 de l'événement de Pâques
- Guet d'azur, à Dolanaar
- Comté-de-l'Or
- Kharanos
- Brill
- Tranchecolline
- Sabot-de-Sang
- Valdrakken
- Dornogal
- Ruines de Lune-d'Argent
- Lune-d'Argent dans le bois des Chants éternels
apporte la possibilité d'acquérir l'ensemble de transmogrification maïs de joie du printemps
(torse, ceinture, botte, torse, chapeau de soleil et pantalon), en éliminant Daëtan Vifpanache. De plus, cet adversaire vous permettra de décrocher des teintes supplémentaires pour le jouet Déguiseur en canard
, si vous le possédez déjà. Daëtan pourra être affronté chaque jour, à Comté-de-l'Or ou à Tranchecolline par l'intermédiaire de la quête « Espèces de canards !
», récupérable auprès de Zinnia Brooks ou Sylnaria Courseflamme.
Par ailleurs, la mascotte Caneton ravissant
sera disponible durant les festivités du Jardin des nobles. Les vendeurs de l'événement vous procureront des jouets, costumes, montures et objets spéciaux des éditions précédentes, par exemple le Trotteur printanier rapide
ou le Lapin du Jardin des nobles
. Notez que les mages peuvent échanger 100 chocolats contre le Tome de Métamorphose : lapin
.
Compléter les 8 hauts-faits du Jardin des nobles vous accordera le titre de « Noble », ainsi que de la progression pour Voyages au bout du monde
. Les joueurs de WoW Classic peuvent aussi prendre part aux festivités, du 5 au 12 avril, à partir des zones de départ de l'Alliance et de la Horde.
Le Jardin des Nobles
ne sera actif que durant quelques jours sur WoW Midnight
, alors ne manquez pas cette occasion d'agrandir vos collections de cosmétiques.
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