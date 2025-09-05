WoW : Le correctif du 5 septembre devrait rendre Dimensius plus accessible, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 septembre 2025 à 11h17
Retrouvez le correctif du 5 septembre 2025 de WoW The War Within, apportant des ajustements majeurs au boss Dimensius, dans cet article.
WoW : Le correctif du 5 septembre devrait rendre Dimensius plus accessible, les détails de la mise à jour
La Manaforge Oméga a introduit le boss Dimensius sur WoW The War Within, et cet adversaire gigantesque donne du fil à retordre aux joueurs dans tous les modes de difficulté. Certains ont d'ailleurs été surpris de mourir en mode Histoire, tandis que d'autres se sont attirés les foudres de leurs partenaires avec l'outil LFR. Pourtant, ces échecs n'étaient pas nécessairement liés à une piètre performance des joueurs, mais à des téléportations précoces, c'est pourquoi Blizzard a pris la décision d'appliquer un nerf à Dimensius dans toutes les difficultés à l'exception du Mythique, pour rendre le combat plus fluide et moins punitif. Le boss devrait donc devenir ainsi plus accessible pour tous types de groupes, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 5 septembre de WoW ci-dessous.

Correctif du 5 septembre 2025 de WoW The War Within

Services de personnage

  • Résolution d'un problème à cause duquel les personnages ne recevaient pas le Renom et les monnaies prévues en achetant Sésame vers le niveau 80. Les personnages affectés pourraient devoir se déconnecter et se reconnecter afin d'obtenir les éléments manquants.

Gouffres

  • Dégâts des Responsables des acquisitions mercenaire réduits, et ces derniers ne lancent plus Emprunt de puissance lorsque le bouclier est actif.

Donjons et Raids

Manaforge Oméga

  • Résolution d'un problème avec le raccourci qui empêchait le Transposeur de manaforge situé aux Quais ombreux d'être cliqué après n'importe quelle rencontre.
Roi-nexus Salhadaar
  • Bannissement cible désormais moins de joueurs dans les groupes de petite taille.
  • Dégâts de Ordre: Décapitation réduits dans les tailles de groupe de petite taille.
  • Points de vie des Titans manaforgés, du Prince-nexus et des Faucheurs ombre-garde réduits dans les groupes de petite taille.
  • Note des développeurs : Ces ajustements visent à réduire la difficulté pour les groupes de petite taille, avec les plus grandes réductions pour les groupes de 10 joueurs. Ces derniers affectent les difficulté Recherche de raid, Normal et Héroïque, avec aucun changement pour les groupes de 30 joueurs ou le Mythique.

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Dimensius
  • Points de vie des Masse vivante réduits pour les groupes de petite taille en difficulté Normale et Héroïque.
  • Points de vie des Gardien du Vide réduits pour les groupes de petite taille en difficulté Normale et Héroïque.
  • Points de vie des Lieur néantin réduits pour les groupes de petite taille en difficulté Héroïque.
  • Points de vie des Lieurs néantins réduits de 10 % supplémentaires en difficulté Héroïque pour toutes les tailles de groupe.
  • Choc massif repousse désormais les joueurs verticalement (au lieu de le faire également de manière horizontale) en difficulté Recherche de raid et Histoire.
  • Lorsqu'un joueur attaque Dimensius en difficulté Recherche de raid, tous les autres joueurs à proximité immédiate sont désormais transportés vers son emplacement.
  • Les sujets devraient désormais aider de manière plus fiable en difficulté Histoire.
  • Monde brisé ne devrait plus faire tomber les joueurs de monture en difficulté Histoire.
  • Dimensius ne lance plus Supernova en difficulté Histoire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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