WoW MoP : Correctif du 5 septembre 2025, les détails du buff des druides équilibre et des voleurs combat

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 5 septembre de WoW Classic MoP, les détails
Caveaux Mogu'shan
- Force de la nature pour les druides Équilibre, Gardien et Farouche pourra désormais correctement attaquer Elegon en mode héroïque.
- Arme runique dansante devrait désormais toujours copier correctement les techniques du Chevalier de la mort utilisées contre Elegon en mode héroïque.
Classes
Druide - Équilibre
- Les dégâts des sorts Arcane et Nature en Forme de sélénien sont augmentés de 35 % (au lieu de 25 %).
Voleur - Combat
- L'augmentation des dégâts de Compréhension superficielle passe à 20 % (au lieu de 10 %).
- L'augmentation des dégâts de Compréhension moyenne passe à 30 % (au lieu de 20 %).
- L'augmentation des dégâts de Compréhension profonde passe à 40 % (au lieu de 30 %).
Démoniste - Destruction
- Les démonistes Destruction ne devraient plus perdre incorrectement leurs Braises au début d'un combat lorsqu'ils lancent une Immolation sans Feu et soufre pour engager le boss.
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