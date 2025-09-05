WoW MoP : Correctif du 5 septembre 2025, les détails du buff des druides équilibre et des voleurs combat

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 septembre 2025 à 10h24
Retrouvez ce qu'a apporté le correctif du 5 septembre de WoW Classic MoP pour les druides équilibre et le voleur combat dans cet article.
WoW MoP : Correctif du 5 septembre 2025, les détails du buff des druides équilibre et des voleurs combat
Depuis le lancement de WoW Classic Mists of Pandaria en juillet 2025, les joueurs discutent souvent des équilibrages apportés depuis les observations effectuées sur la bêta, et tout le monde n'est pas satisfait. En effet, Blizzard avait souhaité ainsi réduire les écarts de DPS ou de HPS entre les classes, mais des spécialisations comme celle du prêtre discipline, tous les démonistes, ou le druide équilibre ont subi de plein fouet ces changements et peinent aujourd'hui à se distinguer. De nouvelles modifications ont alors été appliquées le 5 septembre 2025, le jour de la sortie du raid de la terrasse Printanière. Une bonne nouvelle attend les druides et les voleurs, pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 5 septembre de WoW MoP.

Correctif du 5 septembre de WoW Classic MoP, les détails

Caveaux Mogu'shan

  • Force de la nature pour les druides Équilibre, Gardien et Farouche pourra désormais correctement attaquer Elegon en mode héroïque.
  • Arme runique dansante devrait désormais toujours copier correctement les techniques du Chevalier de la mort utilisées contre Elegon en mode héroïque.

Classes

Druide - Équilibre

  • Les dégâts des sorts Arcane et Nature en Forme de sélénien sont augmentés de 35 % (au lieu de 25 %).

Voleur - Combat

Démoniste - Destruction

  • Les démonistes Destruction ne devraient plus perdre incorrectement leurs Braises au début d'un combat lorsqu'ils lancent une Immolation sans Feu et soufre pour engager le boss.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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