WoW : Le buff Prime de collection augmente vos chances de recevoir certaines montures et armes légendaires par 10, les détails



le 27 juin 2025 à 10h19 Publié par Amandine Paccou le 27 juin 2025 à 10h19

Le buff Prime de collection arrive en juillet 2025 sur les serveurs de WoW The War Within et multipliera par 10 vos chances de récupérer des armes légendaires ou des montures d'autrefois.