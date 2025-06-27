WoW : Le buff Prime de collection augmente vos chances de recevoir certaines montures et armes légendaires par 10, les détails

Le buff Prime de collection arrive en juillet 2025 sur les serveurs de WoW The War Within et multipliera par 10 vos chances de récupérer des armes légendaires ou des montures d'autrefois.
L'événement Émissaire cupide va commencer le 1er
juillet 2025 sur les serveurs de WoW
The War Within, et les joueurs auront dès lors l'occasion de récupérer diverses récompenses
. Or, les festivités vous rapporteront potentiellement plus de butins que prévu, car en parallèle, vous profiterez du buff Prime de collection
. Ce dernier vous permettra d'obtenir plus aisément des montures et des équipements légendaires des extensions antérieurs à Dragonflight.
Le buff Prime de collection arrive sur WoW The War Within en juillet
Lorsque l'événement Émissaire cupide démarrera, le 1er
juillet à 17 heures en France, tous les joueurs pourront également bénéficier du buff Prime de collection
, ayant pour effet d'accroître les chances de drop de certains objets légendaires et montures d'avant Dragonflight.
Concrètement, les ennemis des anciens donjons et raids d'époque offriront plus de butins qu'à l'ordinaire en matière d'armes légendaires, de transmogrifications et de montures.
L'événement décuplera en effet vos chances d'acquérir des transmogrifications dans le contenu d'avant Dragonflight car le nombre de butins sera doublé
. De plus, certaines pièces légendaires verront leur taux drop être multiplié par 10
, tout comme pour les montures de toutes les instances disponibles avant le lancement de cette extension.
Quelle armes légendaires seront plus faciles à obtenir avec le buff Prime de collection ?
Afin que vous y voyez plus clair, le développeur a précisé les pièces concernées par une hausse de leur taux de drop avec l'amélioration Prime de collection
:
Les familiers et les jouets ne verront cependant pas leurs chances de tomber être augmentées. Notez enfin que le buff Prime de collection
est activé par défaut, et que si vous ne souhaitez pas en bénéficier, il vous suffit de parler à un aubergiste dans n'importe quelle capitale.Prime de collection sera désactivé le mardi 29 juillet à 17 heures
, en même temps que Émissaire cupide. Ne perdez donc pas de temps lorsque l'événement commencera pour partir à la recherche de la pièce qu'il vous manque, car vous n'aurez qu'un mois devant vous pour compléter vos collections.
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