WoW : La recette de la soupe de palourdes de Terremine authentique, comment l'obtenir ?

Retrouvez comment récupérer la recette de la soupe de palourdes de Terremine authentique sur WoW The War Within dans cet article.
La mise à jour 11.1
de WoW
The War Within a introduit de nouvelles recettes pour plusieurs professions, et les cuisiniers peuvent depuis apprendre un nouveau plat, la soupe de palourdes de Terremine authentique
.
De quelle manière apprendre la recette de la soupe de palourdes de Terremine authentique ?
Sur WoW The War Within
, la soupe de palourdes de Terremine authentique
est un plat ajouté avec le patch 11.1 marqué par l'ouverture des portes de Terremine. La boire vous permet de récupérer 5,4 millions de points de vie rapidement et de bénéficier d'un effet accordant un bonus de 470 à votre caractéristique secondaire la plus élevée durant une heure
.
Pour pouvoir préparer cette soupe, vous devrez comme d'habitude apprendre la recette, et cela requiert d'abord d'avoir rempli quelques prérequis
:
- Avoir atteint au moins un niveau de compétence de 35 dans le métier de la Cuisine de Khaz Algar
- Connaître la recette de la soupe de palourdes de Terremine. Elle s'obtient auprès de deux PNJ, soit Mme Gant à Strangleronce à Baie-du-Butin en 42.6, 72.8 (Royaumes de l'Est), soit « Chef » La Surchauffe dans les Terres ingrates en 65.0, 38.8 (Outreterre). Toutefois, les exemplaires sont vendus en nombre limité, alors n'hésitez pas à passer par l'hôtel des ventes si vous êtes malchanceux ou impatient.
Si tel est votre cas, vous pouvez apprendre la recette de la soupe de palourdes authentique
, et pour ce faire, vous ne pouvez malheureusement pas vous adresser comme souvent à un Maître cuisinier. Néanmoins, la récupérer ne sera pas très difficile puisqu'il vous suffit de vous rendre dans la capitale de Terremine afin de ramasser un guide culinaire authentique de Terremine aux coordonnées 38.0, 88.67 à la Cuverie.
Vous le trouverez à proximité de Humphrey Court-gosier sur une étagère.
Il ne vous restera qu'à cliquer dessus pour entamer votre lecture. La dernière page de dialogue vous permettra de « recopier la nouvelle recette améliorée » et d'apprendre à préparer la soupe la plus célèbre de Terremine.
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