WoW : La quête Midnight : tour du monde, comment la récupérer sur son personnage secondaire ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mars 2026 à 11h20
La quête du tour du monde de WoW Midnight offre une Étincelle de radiance, mais les personnages secondaires rencontrent souvent un problème pour la récupérer. Nous vous expliquons ici comment procéder.
WoW : La quête Midnight : tour du monde, comment la récupérer sur son personnage secondaire ?
WoW Midnight a ouvert ses portes au début du mois de mars 2026, et de nombreux joueurs ont déjà terminé la montée en niveau de leur personnage principal, et commencent celle de leur(s) secondaire(s). Or, la quête Midnight : tour du monde n'est pas disponible pour ces derniers, et nous vous expliquons ici comment l'accepter sur vos rerolls.

Comment récupérer le tour du monde de Midnight sur son alt ?

Sur WoW Midnight, chaque Étincelle de radiance est précieuse, surtout en début d'extension, étant donné qu'elle est utile au crafting d'équipement épique. Ce composant particulier ne s'obtient qu'en complétant la quête hebdomadaire (celle confiée par Lady Liadrin en 49, 64 à Silvermoon), ainsi que la quête PvP hebdomadaire, mais il est aussi possible d'en recevoir une en validant Midnight : tour du monde.

Cette quête unique consiste à participer à 4 événements, dans les 4 zones de l'extension. Malheureusement, vous rencontrez peut-être un problème à ce niveau pour vos personnages secondaires. Même après avoir passé la campagne principale, Lor'themar Theron à Lune-d'Argent ne vous la propose pas directement, mais une solution existe pour contrer cela.

world-tour-midnight
Il est en effet possible d'obtenir la quête Midnight : tour du monde sur vos rerolls en interagissant avec Soridormi. Vous la trouverez dans une auberge de la capitale en 55, 69.

soridormi
Une fois niveau 90 sur votre personnage secondaire, elle vous permettra de cliquer sur une bulle de dialogue, « Untangle Midnight Timelines » puis « I stopped the Voidstorm ».

lorthemar
Lorsque vous aurez accompli cette rapide manipulation, la quête du tour du monde n'apparaîtra pas pour autant sur votre carte. Pas de panique : Lor'themar Theron sera bel et bien en mesure de vous la confier en 45, 70, au centre de Lune-d'Argent. Il ne vous restera alors plus qu'à la compléter pour recevoir une Étincelle de radiance sur votre personnage secondaire, à utiliser à bon escient.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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Kloutsh (invité) Le 17/03/2026 à 14:31

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