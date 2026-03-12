WoW : La quête Midnight : tour du monde, comment la récupérer sur son personnage secondaire ?

La quête du tour du monde de WoW Midnight offre une Étincelle de radiance, mais les personnages secondaires rencontrent souvent un problème pour la récupérer. Nous vous expliquons ici comment procéder.
WoW
Midnight a ouvert ses portes au début du mois de mars 2026, et de nombreux joueurs ont déjà terminé la montée en niveau de leur personnage principal, et commencent celle de leur(s) secondaire(s). Or, la quête Midnight : tour du monde
n'est pas disponible pour ces derniers, et nous vous expliquons ici comment l'accepter sur vos rerolls
.
Comment récupérer le tour du monde de Midnight sur son alt ?
Sur WoW Midnight
, chaque Étincelle de radiance
est précieuse, surtout en début d'extension, étant donné qu'elle est utile au crafting d'équipement épique. Ce composant particulier ne s'obtient qu'en complétant la quête hebdomadaire (celle confiée par Lady Liadrin en 49, 64 à Silvermoon
), ainsi que la quête PvP hebdomadaire, mais il est aussi possible d'en recevoir une en validant Midnight : tour du monde
.
Cette quête unique consiste à participer à 4 événements, dans les 4 zones de l'extension. Malheureusement, vous rencontrez peut-être un problème à ce niveau pour vos personnages secondaires
. Même après avoir passé la campagne principale, Lor'themar Theron
à Lune-d'Argent ne vous la propose pas directement, mais une solution existe pour contrer cela.
Il est en effet possible d'obtenir la quête Midnight : tour du monde sur vos rerolls
en interagissant avec Soridormi.
Vous la trouverez dans une auberge de la capitale en 55, 69.
Une fois niveau 90 sur votre personnage secondaire, elle vous permettra de cliquer sur une bulle de dialogue, « Untangle Midnight Timelines »
puis « I stopped the Voidstorm »
.
Lorsque vous aurez accompli cette rapide manipulation, la quête du tour du monde n'apparaîtra pas pour autant sur votre carte. Pas de panique : Lor'themar Theron sera bel et bien en mesure de vous la confier
en 45, 70, au centre de Lune-d'Argent. Il ne vous restera alors plus qu'à la compléter pour recevoir une Étincelle de radiance sur votre personnage secondaire, à utiliser à bon escient.
commentaire (1)
Merci mais maintenant impossible de faire Découvrir une légende des Haranir en Harandar ...