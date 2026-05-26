WoW : La plus célèbre sitcom des années 90 s'invite en Azeroth avec le Logis

La persévérance et l'imagination des joueurs n'a pas de limite, et cela a été une nouvelle fois prouvé en mai 2026 avec la construction d'un Logis qui vous rappellera sans doute quelques souvenirs.

Le Housing a fait son entrée sur WoW en décembre 2025 en accès anticipé, et avec la sortie de Midnight, les possibilités en matière de création se sont multipliées grâce au déploiement de nouveaux éléments de décoration. Après avoir donné vie aux légendaires vaisseaux de la saga Star Wars ou encore à des cartes de Call of Duty, c'est désormais au tour du petit écran d'être représenté dans le quartier.

L'appartement de Monica et de Rachel a été reproduit sur WoW

Le Logis est une fonctionnalité qui inspire énormément les joueurs de WoW Midnight, qui peuvent ainsi aménager le foyer de leurs rêves ou effectuer des reproductions réussies de décors célèbres. En mai 2026 "Epiphania" a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle sa dernière œuvre est présentée. Ceux qui ont grandi dans les années 90 reconnaîtront à coup sûr le fameux appartement de Monica et de Rachel, deux des protagonistes de la série américaine Friends.

Si vous êtes attentif, vous remarquerez toutefois que quelques détails diffèrent du studio de Friends, par exemple le PC gaming posé sur la table de la cuisine. Néanmoins, les couleurs, la disposition des meubles et même l'éclairage (comme la lanterne murale près de la fenêtre du salon) sont tout à fait respectés par "Epiphania".









Ce lieu bien connu des fans de la série avait déjà été reproduit sur les Sims 4 il y a quelques années, mais le fait qu'il soit possible de lui redonner vie sur un MMORPG est très impressionnant. WoW n'est pas un jeu de construction, et malgré cela, des réalisations plus originales les unes que les autres défilent régulièrement sur les réseaux, et égalent voire dépassent celles de titres pourtant axés sur cet aspect. Reste maintenant à savoir quelle sera la surprise de demain en la matière, alors n'hésitez pas à suivre le fil Reddit consacré au Logis pour ne rien rater des créations de vos pairs.