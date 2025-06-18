WoW : La monture Chronocorsaire, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 juin 2025 à 13h21
Retrouvez la marche à suivre pour récupérer la monture Chronocorsaire sur WoW The War Within pendant les Voies temporelles turbulentes dans cet article.
WoW : La monture Chronocorsaire, comment l'obtenir ?
Depuis le 18 juin 2025, les joueurs de WoW The War Within peuvent participer à un nouvel événement des Voies temporelles turbulentes et voyager dans d'anciens donjons du MMORPG. Ils remportent ainsi le bonus « La science des voies temporelles », augmentant de 5 % les gains d'expérience, cumulable jusqu'à atteindre 30 %. Or, les Voies temporelles turbulentes de juin et de juillet sont également le moyen d'obtenir la monture Chronocorsaire.

Comment recevoir la monture Chronocorsaire sur WoW ?

Pendant la troisième édition des Voies temporelles turbulentes de juin et juillet 2025 sur les serveurs de WoW The War Within, tous les joueurs ont la possibilité de valider le haut-fait Maîtrise des Voies temporelles turbulentes III. En le complétant, vous obtiendrez la monture Chronocorsaire. Ce haut-fait ne peut être gagné qu'en remportant 5 fois le buff « Maîtrise des voies temporelles », c'est-à-dire en terminant pendant 5 semaines 5 donjons des marcheurs du temps. 

monture-chronocorsaire-wow
Voici le planning des instances disponibles pendant l'événement :

Semaine 1, 18 juin, Marcheurs du temps de Battle for Azeroth
  • Atal'Dazar
  • Port-Liberté
  • Repos des rois
  • Sanctuaire des Tempêtes
  • Temple de Sephraliss
  • Manoir Malvoie
Semaine 2, 25 juin, Marcheurs du temps de Mists of Pandaria
  • Temple du Serpent de jade
  • Brasserie Brune d'Orage
  • Monastère des Pandashan
  • Palais Mogu'shan
  • Scholomance
  • Porte du Soleil couchant
Semaine 3, 2 juillet, Marcheurs du temps de The Burning Crusade
  • La Fournaise du sang
  • La Botanica
  • Terrasse des Magistères
  • Tombes-mana
  • Les Salles brisées
  • La Basse-tourbière
Semaine 4, 9 juillet, Marcheurs du temps de Warlords of Draenor
  • Auchindoun
  • Mine de la Masse-Sanglante
  • La Flore éternelle
  • Dépôt de Tristerail
  • Terres sacrées d'Ombrelune
  • Orée-du-Ciel
Semaine 5, 16 juillet, Marcheurs du temps de Legion
  • Bastion du Freux
  • L'Œil d'Azshara
  • Fourré Sombrecœur
  • Caveau des Gardiennes
  • Repaire de Neltharion
  • Cour des Étoiles
Semaine 6, 23 juillet, Marcheurs du temps classiques
  • Les Mortemines
  • Hache-Tripes – Est
  • Hache-Tripes – Ouest
  • Stratholme
  • Zul'Farrak
Semaine 7, 30 juillet, Marcheurs du temps de Battle for Azeroth
  • Atal'Dazar
  • Port-Liberté
  • Repos des rois
  • Sanctuaire des Tempêtes
  • Temple de Sephraliss
  • Manoir Malvoie
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Vous aurez donc 7 semaines pour réussir ce haut-fait alors que sa validation n'exige que 5 semaines d'assiduité, ce qui vous laisse le temps de vous organiser en fonction de vos vacances. Notez qu'en plus d'acquérir la monture Chronocorsaire, vous obtiendrez un bonus augmentant de 50 % la réputation gagnée grâce aux quêtes et aux éliminations de créatures, et ce, pour toutes les factions associées à l'extension correspondante.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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