WoW : La mascotte Mini houiller, comment l'obtenir ?

Blizzard permet aux joueurs de WoW de recevoir la mascotte Mini houiller via le système de Twitch drops en octobre 2025.
À l'approche d'Halloween, les joueurs de WoW
sont invités à récupérer une nouvelle mascotte, le Mini houiller, le bébé seigneur des abîmes.
Pour l'ajouter à votre collection, vous devrez faire appel au système de Twitch drops entre le 1er octobre 2025 à 18 heures et le 29 octobre à 17 heures
. Pour vous aider à récupérer ce butin, nous vous expliquons la marche à suivre dans cet article.
Comment obtenir la mascotte Mini houiller sur WoW avec Twitch drops ?
La procédure à respecter pour participer au Twitch drop d'octobre 2025
est relativement simple, et fonctionne comme tous les autres événements de ce type. Voici les étapes à suivre :
- Rendez-vous sur votre compte Battle en allant sur la page de connexion.
- Associez ce compte avec votre compte Twitch, en cliquant sur l'onglet Connexion.
- Vous serez redirigé vers votre compte Twitch, sur lequel vous devrez également vous connecter.
- Une fois cette tâche accomplie, appuyez sur « Continuer ».
- Un message de confirmation vous indiquera que vos deux comptes sont désormais liés.
Si vous avez effectué un changement de mot de passe ou autre modification sur votre compte Twitch ou Battle.net, vous devrez les associer de nouveau, ce qui amène un délai de 7 jours avant de pouvoir réitérer une telle opération.
Pour recevoir ensuite la mascotte Mini houiller
, il vous suffira de visionner 4 heures de contenu World of Warcraft, entre 1er octobre 2025 à 18 heures et le 29 octobre à 17 heures
, et ce sur les chaînes de votre choix.
Vous pourrez obtenir votre butin en récupérant le drop sur la chaîne que vous regardez, ou dans votre page d'inventaire de drops sur Twitch. Le suivi de la progression peut d'ailleurs être observé sur cette même page. Notez que les applications Twitch sur console, TV connectée et autres applications TV ne sont pas compatibles avec les drops. Enfin, vous devrez vous montrer vigilant en veillant à vous connecter à Battle.net en sélectionnant tout de suite la région à laquelle vous appartenez, car la première région sur laquelle vous vous connecterez sera celle où vous obtiendrez votre récompense.
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