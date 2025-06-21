WoW : La Fête du Feu du solstice a commencé, les détails de l'événement mondial 2025

Découvrez les nouvelles récompenses de l'événement mondial de la fête du Feu du solstice d'été 2025 de WoW The War Within dans cet article.
Comme chaque année, les célébrations estivales de la fête du Feu du solstice sont organisées sur WoW
, et depuis le 21 juin 2025, l'édition a commencé sur l'ensemble des serveurs de The War Within et Classic. Pendant quelques semaines, vous aurez l'occasion de récupérer de nouvelles transmogrifications à Khaz Algar et participer aux activités habituelles sur Cataclysm. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous présentons ici les nouveautés de la fête du Feu du solstice d'été 2025.
La fête du Feu du solstice d'été a démarré sur WoW The War Within
À partir des capitales neutres ou de celles de l'Alliance et de la Horde, tous les joueurs de WoW The War Within
peuvent participer à la fête du Feu 2025
. En accumulant la monnaie de l'événement, les fleurs ardentes, vous pourrez récupérer 3 transmogrifications inédites auprès des marchands,
et chacune d'entre elles vous coûtera 350 fleurs ardentes
:
- Grand heaume de la fête du Feu (transmogrification de tête) ;
- Grand mantelet de la fête du Feu (transmogrification d'épaules) ;
- Grande ceinture de la fête du Feu (transmogrification de ceinture).
En plus de cela, Ahune
, le seigneur du Givre, vous permettra d'ajouter les récompenses ornementales suivantes à votre collection :
- Couronne du seigneur du Givre (tête) ;
- Glazfuris, faux du froid absolu (arme d'hast à deux mains) ;
- Rethfuras, faux calcinée des cendres (arme d'hast à deux mains) ;
- Glazfuris, flèche du froid absolu (bâton à deux mains) ;
- Rethfuras, bâton calciné des cendres (bâton à deux mains).
Affronter Ahune peut se faire par l'intermédiaire de l'outil de Recherche de groupe, et le vaincre vous offrira également des points de justice, des fleurs ardentes, et une sacoche de marchandises glacées. Sur Cataclysm, vous obtiendrez des capes iLvl 403 pour tous les rôles.
Un nouveau haut-fait a été ajouté, honorez les flammes de Khaz Algar pour le compléter
La fête du Feu
encourage les joueurs à honorer les flammes des grandes régions de WoW
, et Khaz Alga
r dispose en 2025 de ses propres feux à célébrer,
ce qui entraînera la validation du haut-fait « Honorer les flammes »
. Voici leur localisation
:
- Île de Dorn → Placeforge de Dornogal en 48, 51
- Abîmes retentissants → Gundargaz en 43, 32
- Sainte-Chute → Mereldar en 42, 51
- Azj-Kahet → Repaire de la Tisserande en 55, 43
La fête du Feu du solstice 2025
se terminera le 5 juillet, vous avez donc deux semaines devant vous pour compléter les activités de l'événement et récupérer vos cosmétiques favoris.
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