WoW : La course à la première place de la Libération de Terremine est terminée, Gallywix est tombé en mythique

Le Roi du chrome a été vaincu en Mythique sur WoW The War Within, "Liquid" remporte la course mondiale.
La course à la première place de la progression de la Libération de Terremine sur WoW
The War Within a pris fin le 17 mars 2025. La guilde "Liquid" s'est une nouvelle fois imposée en venant à bout du Roi du chrome Gallywix.
Gallywix a été vaincu en mythique par "Liquid" et "Echo"
Contrairement à ce que nous aurions pu imaginer, ce n'est pas Gallywix
qui a donné le plus de fil à retordre aux joueurs de WoW
en mode Mythique
, mais Stix Jettetout et Verr'Minh, chefs de la sécurité. En effet, il aurait fallu plus de tentatives pour faire tomber ces deux adversaires que le boss final de la Libération de Terremine, le Roi du chrome. Le 17 mars 2025, la guilde américaine "Liquid" a mis fin à la course mondiale en terrassant Gallywix après 100 essais
, et en utilisant 2 tanks, 4 healers, 6 mêlées et 8 DPS à distance.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, soit quelques heures après la performance de "Liquid", les guildes européennes "Echo" et "Method" ont également réussi à compléter le raid en mode mythique. En réalité, le groupe "Echo" s'est montré plus performant puisqu'il n'aura fallu à ces joueurs que 48 tentatives pour battre Gallywix
, un combat moins éprouvant que Verr'Minh, qui avait nécessité 192 pulls.
Qui plus est, les équipes européennes commencent toujours après les américaines, ce qui laisse sans doute un goût amer aux joueurs de "Echo" qui auraient tout autant mérité cette première place. Nous espérons qu'à l'avenir l'organisation de la course tienne compte de ces différences, mais sans surprise, aucune annonce n'a été faite à ce sujet pour le moment.
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