WoW : L'événement Voile d'hiver 2024 a commencé, les détails

Retrouvez les détails des nouveautés de l'événement Voile d'hiver 2024 de WoW dans cet article.
Comme chaque année pendant la période des Fêtes, l'événement Voile d'hiver est disponible sur WoW
. Les joueurs peuvent ainsi participer à de nombreuses activités pour récupérer des butins variés depuis la première version du MMORPG, et en 2024, quelques nouveautés vous attendent sur The War Within du 19 décembre au 5 janvier
. Azeroth est alors redécoré pour l'occasion, et tout commence à partir d'Orgrimmar ou de Forgefer, les capitales permettant de débuter les quêtes saisonnières. Pour en savoir plus sur ce qui vous guette cette fois, retrouvez les détails des nouveautés de l'événement Voile d'hiver 2024
ci-dessous.
L'événement Voile d'hiver 2024 comprendra quelques nouveautés, les détails
Plusieurs surprises sont proposées aux joueurs de WoW
en 2024 à l'occasion de l'événement Voile d'hiver
. Tout d'abord, en vous débarrassant du Grinche
dans les contreforts de Hautebrande, vous obtiendrez la mascotte Grac
, le voleur de cadeaux. Pour ce faire, n'hésitez pas à faire un tour en traîneau de Dornogal à Forgefer ou Orgrimmar pour secourir Metzen, avant d'aller vous mesurer au Grinche.
D'ailleurs, n'oubliez pas d'interagir avec les marchands saisonniers pour adopter les couleurs de l'événement, rouge et vert, en faisant l'acquisition d'un ensemble complet de transmogrification (manteau, gilet, pull, chemise, pantalon, bermuda, bottes et ceinture).
Grac ne sera pas la seule mascotte à ajouter à votre collection pendant le Voile d'hiver 2024
. Une mystérieuse mascotte domptable, visible uniquement si vous êtes vêtu des étoffes les plus festives et si vous êtes un Chasseur
, pourra aussi être obtenue dans les contreforts de Hautebrande d'antan. Ce donjon est accessible depuis les grottes du Temps, et vous demandera de chercher le renne festif onirique et de le dompter.
Concrètement vous devrez porter pour pouvoir l'apercevoir :
- L'un des nouveaux ensembles de transmogrification comprenant le torse, la taille, les bottes et le pantalon ou le bermuda
- La tenue du Voile d'hiver (chapeau, torse et bottes)
- Bénéficier de l'amélioration ornementale du jouet Tenues du Voile d'hiver jetables
Comme au cours des éditions précédentes, certains boss d'Azeroth seront déguisés pour l'occasion
, et les battre vous permettra de récupérer quelques butins festifs. Voici les concernés :
- Prieuresse Murrpray (prieuré de la Flamme sacrée) ;
- Mandataire Couronne d'ombre (le Brise-Aube) ;
- Benk Bourdon (hydromellerie de Brassecendre) ;
- Sikran (palais des Nérub'ar).
Enfin, en cliquant sur Pépé Plume-Prodigieuse à Forgefer ou à Orgrimmar, vous obtiendrez l'objet « Un minuscule chapeau d'hiver », et en envoyant un /bisou aux fêtards de l'Hiver
toutes les 30 minutes, vous recevrez quelques surprises, du gui, du houx frais ou des flocons de neige. Cette possibilité est d'ailleurs aussi laissée aux joueurs de WoW Classic, pour qui les festivités se déroulent du 15 décembre au 2 janvier.
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